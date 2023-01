Pád, ale fandové chodí dál. Kluby s největší podporou v nižších ligách

Druhá polovina fotbalové sezony se rozjíždí a fanoušci se nemohou dočkat, až zase budou chodit na své oblíbence. Že na Barcelonu nebo Real dorazí plné tribuny, to nikoho nepřekvapí. Jenže jsou tady i kluby z nižších soutěží, které se těší naprosto nevídaným návštěvám a oddaným divákům. Jaké to jsou? Podívejte se na přehled na webu iSport.cz.

LAS PALMAS

Ze druhé španělské ligy stojí za zmínku Las Palmas, v němž v letech 2018-2020 působil Tomáš Pekhart. Tým z největšího města Kanárských ostrovů se sice posledních třicet let pohybuje mezi druhou a třetí ligou, nicméně co do návštěvnosti patří na 10. příčku v celém Španělsku a v počtu zaplněných sedaček (19 972) by tedy předčil polovinu La Ligy. To samé platí o druholigistech ze Zaragozy, Gijónu a Malagy.