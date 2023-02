Šéf La Ligy exkluzivně: Jak jsem donutil Barcelonu dodržovat pravidla

S oběma velkokluby ale momentálně bojuje na různých frontách i kvůli projektu Superligy šéf španělské nejvyšší soutěže Javier Tebas. V exkluzivním rozhovoru pro Dloubák na iSport.cz popisuje, jak s oběma kluby vyjednává - a v čem s nimi mít konstruktivní debatu ani nelze.

„Jak jsem dospěl k tomu, abych nad Barcelonou nemusel přivírat oči? Prostě jsem ji přinutil,“ směje se Tebas. „Musela dodržet pravidla jako každý jiný. Chceme silnou Barcelonu, ale zároveň chceme finančně udržitelnou Barcelonu stejně jako chceme finančně udržitelnou ligu,“ vysvětluje Tebas, jak řešil krizovou situaci s finanční situací v Barceloně okolo přestupů Lionela Messiho i Roberta Lewandowského.

„Florentino Pérez je opravdový manažer pro evropské soutěže. Nemusí se mi líbit, co dělá, ale jako šéf svého klubu je opravdový příklad finančního manažera,“ popsal zase Tebas práci šéfa Realu Madrid.

Javier Tebas dál vysvětluje, jak se mu za deset let působení ve španělském fotbale podařilo vybudovat prostředí, ve kterém kluby nebankrotují, ale vzkvétají. Zároveň přichází s návrhy, jak by mohlo vypadat evropské fotbalové prostředí, v němž by byla otupena moc nejsilnějších velkoklubů.

Popisuje taky, jak se Barceloně, kritizované za kontroverzní transfery, podařilo vyhovět pravidlům La Ligy nebo co stojí za finanční uměřeností Realu Madrid a jeho prezidenta Florentina Péreze, který přitom kdysi rozjížděl finanční spirálu s projektem galacticos.

0:00 Jak se dá bojovat proti superlize a projekt zakázat?

11:08 Jak vytvořit evropský fotbal, ve kterém budou mít větší šanci i menší a střední ligy? Co souboj Premier League vs. La Liga a jak se Tebasovi podařilo vybudovat udržitelný španělský model?

21:25 Jak Real Madrid změnil model fungování a začíná zase éra silnější Barcelony?