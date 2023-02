Jak zničit Superligu? Přes EU, říká šéf La Ligy Tebas. Chce pomoct i Česku

Možná to vypadá, že se ideje superligy jen tak nezbavíme, a s ní taky neustálé pohrůžky pro UEFA, že když nebude po vůli velkoklubů, trhnou se a založí si vlastní soutěž. „Můj závěr je, že nejbohatší kluby s největšími prostředky v Evropě a na světě by se mohly stát těmi, které budou řídit a rozhodovat, jak bude vypadat celý fotbal. Nejen na úrovni soutěží, ale i na úrovni financí a ohledně distribuce peněz. To je celá filozofie, která stojí za Superligou,“ říká prezident španělské ligy Javier Tebas v exkluzivním rozhovoru pro Dloubák, pořad a podcast deníku Sport a iSport.cz.

Podle Tebase ale existuje možnost, kterou poprvé podrobně mediálně představil právě v Dloubáku. A sice že by řešením mohla být nařízení nebo směrnice Evropské unie po vzoru zákonů, které už existují ve španělském a italském právním řádu.

„Národní Španělská fotbalová asociace a španělská liga zaujímají pozici, kdy mají de facto monopol na národní soutěže,“ vysvětluje Tebas. „Ve Španělsku tuto možnost máme a stát za to nebyl nijak postižen, takže proč by nemohla existovat v Evropské unii?“

Tím by chtěl Tebas pomoci i české soutěži. „UEFA zaujímá stanovisko, že se snaží vytvořit rovnováhu v menších a středních ligách, aby mohly soupeřit se stejnými možnostmi i v zemi, jakou je například ta vaše. A myslím, že to je přesně to, co by UEFA měla dělat,“ říká Tebas.

