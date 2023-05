Bellinghama téměř má, ale v létě chce i Mbappého. Real cítí „nejistotu“ v PSG

Dvě hvězdy budoucnosti fotbalu od léta spolu v Realu? Snahy madridského velkoklubu o získání Kyliana Mbappého v nadcházejícím přestupovém období zjevně opět zesílí. Vední španělského giganta chce využít „nejistoty“ v PSG a chystá rekordní nabídku. Zároveň s tím je údajně velmi blízko dohoda s Dortmundem i Judem Bellinghamem, který by se (do případného příchodu Mbappého) mohl stát druhým nejlépe placeným hráčem „Los Blancos“.

Není to rozhodně první zpráva o snaze Realu získat do svých řad hvězdného francouzského rychlíka Kyliana Mbappého. V roce 2021 nabízel královský klub 154 milionů liber (4,2 miliardy korun). A nevyšlo to ani loni, když se 24letý útočník v květnu navzdory informacím, že jeho odchod do Realu se blíží, rozhodl setrvat a podepsat obří smlouvu s PSG, díky níž má dokonce vliv na vedení klubu.

Podle serveru The Telegraph chce Real využít „přetvrvávající nejistoty“ v pařížském velkoklubu, který by chtěl přesvědčit rekordní přestupovou nabídkou. Plán PSG je zatím takový, že kolem Mbappého vybuduje nové jádro týmu. Existuje tedy částka, která by bohaté katarské šejky obměkčila? A pokud ano, stojí o přestup samotný hráč?

„Jsem tady, jsem velmi šťastný a momentálně nemyslím na nic jiného než na to, aby bylo PSG šťastné,“ prohlašoval již dříve při dotazech na zájem Realu Mbappé. Mohl se však jeho postoj změnit? Madridští na to spoléhají, ale rozhodně nebude snadné mistra světa z roku 2018 přesvědčit...

Snažší by to mělo být v případě Judea Bellinghama. Jednání s brzy 20letým záložníkem Dortmundu jsou i podle přestupového experta Fabrizia Romana v pokročilé fázi. Klub s hráčem je podle něj v podstatě dohodnutý. Teď už jen záleží na setkání zástupců klubů, k němuž dojde v květnu.

Přestupní částka se má pohybovat kolem 130 milionů liber (asi 3,5 miliardy korun), Bellingham má v BVB smlouvu do roku 2025 a měl odmítnout další prodloužení, které by mu vyneslo přibližně 230 tisíc liber týdně (6,2 milionů korun).

V případě přestupu do Realu by však měl podle německého serveru Bild pobírat asi 330 tisíc liber týdně (8,9 mil. korun). S tímto platem by se okamžitě stal druhým nejlépe placeným hráčem „bílého baletu“. Víc by bral jen prakticky nehrající Eden Hazard, jehož forma a důležitost pro Real šla během angažmá od přestupu z Chelsea strmě dolů.

Jasné však je, že v případě příchodu Mbappého by měl žebříček nejlépe placených hráčů Realu nového krále.