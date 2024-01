Bláznivá prohra Barcelony, doma dostala pět gólů. Real po výhře první

Real se musel obejít bez svého nejlepšího střelce Bellinghama, který pykal za pět žlutých karet, a dlouho to vypadalo jako hodně citelná ztráta. Ligový nováček, který na osmém místě může dál snít o pohárové Evropě, v níž hrál naposledy v roce 1977, dokonce vedl. Postaral se o to Javier Muňoz, který kdysi v Realu dělal první fotbalové krůčky, ale dotáhl to jen do béčka.

Brazilec Vinícius Júnior ale vyrovnal a Francouz Tchouaméni dal hlavou po Kroosově rohovém kopu vítězný gól. V té době byl jako náhradník na hřišti jen tři minuty a rozesmutnil 32 tisíc diváků na vyprodaném stadionu.

Villarreal je sice v osmifinále Evropské ligy, ale na domácí scéně se trápí. Na Olympijském stadionu však začal skvěle a po hodině hry vedl 2:0. Gólem k tomu přispěl i Maročan Achomach, bývalý hráč Barcelony.

Během následujících dvanácti minut ale domácí výsledek otočili a zdálo se, že Villarreal definitivně zlomí. Ale opak byl pravdou a po neuvěřitelném finiši, v němž poslední gól padl až v jedenácté minutě nastavení, se hosté radovali z vítězství. Barca doma dostala pět gólů naposledy před třiceti lety, kdy v Superpoháru podlehla Zaragoze 4:5.

San Sebastianu se v této sezoně doma daří, na svém stadionu prohrál jen s Barcelonou. Tentokrát se ale musel proti Rayu Vallceano spokojit jen s bezbrankovou remízou. Hosté potvrdili, že hrají podstatně lépe venku, kde získali už 16 bodů proti osmi z domácího stadionu.

Španělská fotbalová liga - 22. kolo:

San Sebastian - Vallecano 0:0

Las Palmas - Real Madrid 1:2

Branky: 53. Muňoz - 65. Vinícius Júnior, 84. Tchouaméni

FC Barcelona - Villarreal 3:5

Branky: 60. Gündogan, 68. Pedri, 71. vlastní Bailly - 41. Moreno, 54. Achomach, 84. Guedes, 90+9. Sörloth, 90+11. Morales

21:00 Mallorca - Betis Sevilla.