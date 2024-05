Almería rozstřílela Cádiz 6:1, Kroos se s Realem rozloučil remízou

Jeden z nejúspěšnějších hráčů Realu Kroos, který za něj nastoupil v 464 zápasech a pomohl mu získat více než 20 trofejí včetně čtyř triumfů v Lize mistrů, oznámil, že po letošním mistrovství Evropy na domácí půdě ukončí kariéru. Čtyřiatřicetiletý záložník nastoupil na hřiště uličkou tvořenou spoluhráči, kteří měli na sobě jeho dres s číslem osm. Fanoušci na jižní tribuně zase drželi obrovskou vlajku s jeho podobiznou a nápisem „Děkujeme, legendo“.

V 85. minutě trenér Ancelotti Kroose vystřídal, aby si užil ovace od příznivců. Pětinásobný vítěz Ligy mistrů se při odchodu objal s každým spoluhráčem a v slzách nakonec objal i své tři děti, které stály u postranní čáry. Jediným Němcem s více starty ve španělské lize než Kroos (306) je Bern Schuster (316). „Mohu jen poděkovat celému madridskému týmu, klubu, spoluhráčům a stadionu,“ řekl Kroos novinářům. „Během těch deseti let jsem se vždycky cítil jako doma. Nemohl jsem si přát víc. Bylo to deset nezapomenutelných let. Docela jsem se držel, dokud jsem neviděl své děti, ten moment mě položil,“ dodal Kroos.

Real zakončil své tažení La Ligou na prvním místě tabulky s 95 body, druhá Barcelona ztrácí před svým závěrečným zápasem 13 bodů. Příští sobotu se Real ve finále Ligy mistrů utká s Borussií Dortmund.

Villarreal se rozloučil se sezonou remízou 1:1 v Pamploně a v jeho dresu nedostal příliš času se prosadit kanonýr Alexander Sörloth. Naděje norského útočníka na návrat do čela tabulky střelců ukončilo už po čtvrthodině zranění, kvůli kterému zápas nedohrál.

Prakticky jistě proto koruna pro krále střelců připadne Artemu Dovbykovi z Girony. Ukrajinský útočník se v pátek zpět do čela pořadí prostřílel hattrickem při drtivé výhře 7:0 nad Granadou a vede střeleckou tabulku s 24 góly o jeden před Sörlothem a o pět před Judem Bellinghamem z Realu. O šest gólů zaostává za lídrem Robert Lewandowski z Barcelony, na pátém místě se dnes 17. trefou v sezoně osamostatnil Chorvat Ante Budimir z Osasuny.

Výsledky 38. kola španělské fotbalové ligy

Pamplona - Villarreal 1:1

Branky: 30. Budimir - 57. Morales

San Sebastian - Atlético Madrid 0:2

Branky: 9. Lino, 90.+4 Mandava

Almería - Cádiz 6:1

Branky: 52. a 86. Arribas, 65. a 71. Suárez, 48. Melero, 57. vlastní Zaldúa - 30. Ocampo

Vallecano - Bilbao 0:1

Branky: 67. N. Williams

Real Madrid - Betis Sevilla 0:0