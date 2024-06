Mbappé popsal, jak ho v PSG chtěli odstavit. Láska k Realu, teď kam s ním

Telenovela kolem Kyliana Mbappého a Realu Madrid může konečně začít. Oficiálně se kapitán francouzské reprezentace zavázal Los Blancos na pět let. Honba za Ligou mistrů i Zlatým míčem tak nabírá, zdá se, správný kurz. „Nikdo nemůže pochopit, jak jsem teď nadšený. Je to splněný sen,“ pronesl Mbappé na sociálních sítích u fotografie, kde se jako malý hoch v oděvu Realu Madrid setkal s Cristianem Ronaldem.

Sedmkrát a dost! Tolik let se snažil Mbappé dobýt evropské kolbiště v dresu PSG. Jenže mu nebylo přáno. Nepomohlo ani 256 gólů v 308 zápasech za tým z Parku princů. Megastar narozená v Paříži se vytoužených vavřínů nedočkala. Vždy tomu cosi chybělo, přitom on sám je rozený vítěz.

Ke všemu teď Mbappé odkryl karty. Jelikož mu končila smlouva a jeho odchod do Realu se jevil jako hotová věc, vedení mu to chtělo dát sežrat. „Na začátku sezony mi řekli do očí, že už nebudu hrát. Zachránili mě až trenér Luís Enrique a sportovní ředitel Luis Campos,“ prozradil francouzský snajpr. Zároveň však na PSG neházel špínu.

„Nebyl jsem v Paříži nešťastný. Kdybych to tvrdil, je to facka lidem, kteří mě bránili. Určité věci mě ale nešťastným činily. Hráč jako já to nemohl dát najevo, protože jsem lídr. Snažil jsem se být pozitivní. Trenéři, hráči i zaměstnanci klubu mě podporovali. Bylo by špatné naříkat,“ doplnil Mbappé na tiskové konferenci.

I proto se teď jeho pakt s Realem tolik řeší. Francouzský fenomén se nikdy netajil náklonností ke klubu, který v sobotu došel popatnácté v historii na nejvyšší stupínek Champions League.

Zalíbení bylo oboustranné. Vždyť Real Mbappého sledoval od jeho jedenácti let, a když mu bylo čtrnáct a přecházel do akademie Monaka, už tenkrát se Real rozhlížel. „Tehdy ho Real málem podepsal. Už v tak nízkém věku byl velmi dobrý,“ vzpomíná pozdější kouč Bílého baletu Zinedine Zidane .

Však Mbappé si na to období dobře vzpomíná. „Byl jsem dítě, se kterým mluvil nejlepší fotbalista Francie. Bylo to dojemné a upřímné. Skvělý okamžik. Tenkrát jsem dal přednost setrvání ve své zemi,“ prohlásil Mbappé. Několik let si tak mistr světa 2018 počkal a vpluje do éry Carla Ancelottiho.

Nynější kouč Realu si v těchto dnech užívá zaslouženou dovolenou po náročné a úspěšné sezoně. Skoro určitě se mu už ale honí hlavou, jak to vymyslet, aby Mbappé svou přítomností nerozklížil dobře fungující tým, když ještě ke všemu odchází týmový pracant Toni Kroos do důchodu. Jestli někdo dokáže najít v ofenzivní linii soulad i mezi top hvězdami, je to právě Ancelotti.

„Hodnotit zrovna Ancelottiho by bylo hodně odvážné, ale okolí tvrdí, že právě komunikace a jednání s hvězdami je jeho nejsilnější stránka. Vzhledem k výsledkům není důvod tomu nevěřit. Jsem fakt hodně zvědavý, jak to vymyslí a kde bude Mbappé hrát,“ říká bývalý kouč a hráč Baníku Ostrava či Grenoblu Verner Lička.

Jde o to, že Mbappé sice může hrát na pozici hrotového útočníka, ale taky často nastupuje více zleva, což je ale v Realu revír Viníciuse Júniora, jedné z top hvězd současného bílého baletu. Mbappé by tak mohl zaplout na pozici ve středu, Vinícius by si dál hleděl levé strany, Rodrygo by zůstal napravo a Bellingham, který dával v uplynulé sezoně nejvíce gólů ze středu, by se zatáhl pod Mbappého. Produktivita mladého Angličana tak může utrpět, ale kvůli gólům přišel Kylian.

Nutno dodat, že tohle je asi scénář ideálního světa, pokud nikdo z ofenzivních opor Madrid neopustí. Lička však právě v začlenění Mbappého vidí potíž.

„On se cítí nejlépe na levém křídle s velkou volností, kdy si odskočí kamkoliv dle libosti. Jenže na jeho oblíbeném postu hraje momentálně excelentním způsobem Vinícius a pozoruju, že on je teda taky hodně silný charakter. Real po Mbappém toužil tolik let, tak uvidíme.“

Jinak vidí situaci mistr Evropy 2000 Nicolas Anelka, který se právě na přelomu milénia snažil marně v Realu prosadit.

„Kylian je stvořen pro Real! To, co dnes Ancelottiho hráči produkují, potřebuje. Fotbal Realu je založen na rychlosti. Když k tomu přidáme Ancelottiho schopnost Mbappého integrovat, je to opravdu dokonalý koktejl. Opravdu se nebojím. Kylian to v Madrid dotáhne daleko. A trofeje se budou hromadit. Díky své kvalitě by byl rozdílový kdekoliv,“ má jasno Anelka.

Bílý balet přitom vyhrál španělskou ligu i Champions League s jediným čistokrevným hroťákem, kterým navíc byl sezónní náhradník a host z Espanyolu Barcelona Joselu. Ancelotti si prostě ve většině případů vystačil s Bellinghamem a brazilskými křídly. Od odchodu Karima Benzemy je tak pozice ostrostřelce světových kvalit v Madridu volná. Mbappé je tím nejpovolanějším, aby tuto díru po svém krajanovi zalátal.

Zároveň by Mbappé rád navázal na svůj idol. Pokojíček malého Kyliana byl dlouho vyzdoben mnoha plakáty Cristiana Ronalda , když válel za Real Madrid. Ronaldo nezapomněl, kdo k němu ze současných hvězd fotbalové scény vzhlížel. Proto na Instagramu pod Mbappého fotku, kde se nad novým přestupem rozplývá, Portugalec přidal komentář, „těším se, až tě uvidím, jak rozzáříš Bernábeu.“ Během chvilky Ronaldův komentář pochytal dva a půl milionu lajků a dočkal se přes šedesáti tisíc odpovědí.

Superstar už Mbappé v Paříži byl, hvězdou bude i ve Španělsku. Podle Anelky to ale bude jiné a měl by se na to připravit. „Upřímně řečeno, pokud si myslí, že bude moci v klidu chodit po ulicích, měl by na to zapomenout. Lidé se ho budou chtít vždy dotýkat, mluvit s ním, dělat si selfie. Je to tím, že na něj čekali na tak dlouho, že ho nenechají jen tak odejít, když se s ním potkají. Nevím, jaký v životě je, a bylo by lepší, kdyby rád zůstával doma, protože pro něj nebude možné žít jako běžný člověk z Madridu.“