Mbappého loučení s PSG: působivé choreo, ale na hřišti hořká prohra

Fanoušci PSG se s Mbappém rozloučili působivou choreografií. Před posledním ligovým vystoupením francouzské hvězdy v Parku princů rozvinuli transparent s nápisem: Jako dítě pařížského předměstí ses stal legendou PSG. Domácí příznivci následně vyvěsili obraz mistra světa z roku 2018 v jeho proslulé póze při oslavě gólu, obklopeného zlatými vavřínovými ratolestmi.

Pětadvacetiletý hráč v pátek potvrdil, že po sedmi letech neprodlouží končící smlouvu s francouzskými mistry. Odejít by měl do Realu Madrid. Mbappé, který jako osmnáctiletý přestoupil do Paříže za 180 milionů eur z Monaka, opustí klub zadarmo.

Pařížany sice poslal Mbappé v osmé minutě do vedení, za pět minut ale srovnal Dallinga. Ve druhém poločase rozhodli o vítězství hostů Gboho a Magri. Náladu pařížským fotbalistům i divákům zvedl alespoň závěrečný ceremoniál s přebíráním trofeje pro mistry ligy.

Z Ligue 1 sestoupí Clermont a Lorient. Clermont doma nestačil na Lyon 0:1, Lorient v Marseille prohrál 1:3.

Francouzská fotbalová liga - 33. kolo:

Clermont - Lyon 0:1

Branka: 53. Mangala

Marseille - Lorient 3:1

Branky: 36. a 54. z pen. Aubameyang, 41. Gigot - 43. Mendy

Montpellier - Monako 0:2

Branky: 52. Ouattara, 65. Fofana

Nantes - Lille 1:2

Branky: 54. Abline - 8. a 11. David

Paris St. Germain - Toulouse 1:3

Branky: 8. Mbappé - 13. Dallinga, 68. Gboho, 90.+5 Magri

Rennes - Lens 1:1

Branky: 82. Salah - 49. Fugini

Štrasburk - Mety 2:1

Branky: 89. Emegha, 90.+1 Andrey Santos - 54. Mikautadze