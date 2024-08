Jak Mbappé změní Real Madrid? Jiný systém, moc ega či oběť Bellinghama

Florentino Pérez získal svého člověka – a to bez nutnosti platit přestupovou částku. Výkupné, pokud jde o mzdu a poplatek za podpis, je královské, ale tohle vyšlo lépe, než mohl kdokoli spojený s Realem Madrid očekávat. Kylian Mbappé přichází v pětadvaceti a ideální léta má před sebou. V tomto smyslu to připomíná Cristiana Ronalda (2009): už tak prvotřídní talent je dokonale připraven na to, aby v největším klubu světa posunul svou hru na úplně jinou úroveň. Francouzova domýšlivost se vymyká normálu a nad tím, kde přesně bude hrát, visí otazník, ale kdo jiný než Carlo Ancelotti, mistr v řízení ega, by to mohl zařídit?

Šéfové PSG recitovali říkanku, že v žádném případě nedovolí, aby nejlepší hráč světa odešel zadarmo. No, stalo se, takže to nelze vykreslit jinak než jako sportovní a finanční katastrofu. Ano, francouzský hegemon ušetří na platech celé jmění. Ano, z Mbappého chování se vyklubal trvalý bolehlav. Ale ty, kteří jsou v Parc des Princes u moci, jeho ztráta pro nic za nic strašlivě ranila. Značka přišla k úhoně a těžko říct, jestli se vzpamatuje.

Pro Real je volný přestup přenáramným úspěchem a úlevou. Veškeré nejdůležitější plánování posledních let – přestupová politika, rekonstrukce stadionu, záměr evropské Superligy – probíhalo s vědomím, že Mbappé dříve či později přistane na Santiago Bernabéu. Mnoho osobností uvnitř klubu i v jeho okolí ho označilo za privátní posedlost všemocného prezidenta Florentina Péreze.

Nejednalo se o žádný tajný projekt realizovaný v pozadí. Místní média fanoušky bez ustání zásobovala vyhlídkou, že Mbappé je blízko příchodu do týmu, za nějž toužil hrát od dětství. Mezi většinou sponzorů Bílého baletu zakořenil široce rozšířený pocit, že Kylian je – nějakým neurčitým, ale významným způsobem – už jejich hráčem. Když PSG zavítalo do Madridu na zápasy Ligy mistrů (2019 a 2022), mnozí příznivci mu nadšeně tleskali, i když jejich vlastní mužstvo jeho umem trpělo.

V květnu 2022 si Madridští mysleli, že mají dobrou pozici. O rok dřív ve snahách, které začaly úvodní nabídkou ve výši 180 milionů eur, neuspěly. Sám Pérez nepopíral, že dělal vše pro to, aby se Mbappé připojil, a to i v těch nepříjemných chvílích, kdy návrhy Los Blancos trhal na kousky, což se s trpkou pachutí opakovalo i předloni. Tehdy dramaticky přehodil výhybku na poslední chvíli a šest měsíců před MS v Kataru prodloužil v PSG.

O další špičkové útočníky – včetně Erlinga Haalanda a Harryho Kanea – se ale přesto vážně neusilovalo, protože se udržoval takzvaný „Mbappého fond“. Poté, co vyvolal takový humbuk a očekávání, musel Pérez zajistit, aby se převod uskutečnil. Kdyby Kylian zůstal v Paříži nebo se nechal zlákat do Premier League, byla by to pohroma na mnoha úrovních.

Nyní si madridský boss spokojeně zamnul ruce: konečně má svého muže. Věci šly tentokrát mnohem hladčeji a Bernabéuem projela vlna vzrušení, zvlášť když tým, který zabodl vítězný prapor do La Ligy i Champions League (popatnácté), překypuje mladými talenty jako řeka rybami. To však neznamená, že by byl přesun volného hráče bez intrik – a nebyl ani zcela bez odporu.

Poškozené zájmy kluby

Na začátku ledna 2024 se v tréninkovém komplexu Valdebebas, jehož součástí jsou i kanceláře vedení, usnesli, že o Mbappého podniknou poslední pokus. Na tohle téma se konalo víc schůzek a v hlavách některých prominentů se rojily pochybnosti, je-li to dobrý nápad. Úvahy, jež za tím stály, byly dvojího druhu. Zaprvé existovaly obavy, že by zájmy klubu mohly být – po Kylianově předloňské otočce, která Realu na cti nepřidala, naopak ho ponížila – opět poškozeny.