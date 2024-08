Příběh unikátní fotky: plachý Messi koupe šestiměsíčního Yamala

Španělský trenér Luís de la Fuente dovedl Španělsko k titulům na EURO do 19 let, do 21 let a nyní i seniorském turnaji • ČTK / AP / Manu Fernandez

Virální snímky 20letého Messiho z prosince 2007, jak na focení pro charitativní kalendář koupe šestiměsíčního Yamala, jsou k nevíře. Nebo vlastně k víře, protože vypadají spíš jako z náboženského spisu či komiksu. „Je to jedna ze životních náhod,“ řekl Španělův otec. Nevnímal to tak, že by LM10 předával svou moc nebo dával chlapci požehnání. „Třeba ho Lamine dal Leovi, nevím,“ zažertoval. „Pro mě je můj syn nejlepší. Ve všem.“ Ale stejně, to, co se zdálo nahodilé, možná odhaluje skrytý smysl. Messiho soumrak, Yamalův úsvit, poslední triumf, první vítězství, konec a začátek. Yamal, jehož levačku obklopuje Messiho aura, se snaží srovnáním s Argentincem vyhnout, je však odhodlán rozbít všechna očekávání. Jako by byl předem určen sudbou, aby vyplnil své poslání.