Endrick: obhajoba pověsti. Talent, co čelí velkému osudu či Pelého odkazu

Mbappé, Vinícius Jr., Bellingham, Rodrygo… Real Madrid obklopuje aura všemocnosti, zvlášť když třpytivou sbírku doplňuje Endrick, zázračný hoch z Palmeiras, už roky přirovnávaný k Pelému a Ronaldovi. V brazilské lize čelil až nelidské kontrole každého pohybu a od šestnácti přivykal faktu, že se není kam schovat – před světlem reflektorů nezůstal skrytý ani minutu. Teď je na něm, aby Ancelottimu ukázal, že je dost dobrý, aby v 18 letech obhájil pověst generačního talentu u největší sportovní značky. A nebude to sledovat jen Brazílie, ale oči celého světa.

Endrick je pod drobnohledem od okamžiku, kdy v prosinci 2022 uzavřel smlouvu s Realem. Tehdy mu bylo šestnáct a Bílý balet za něj vypsal šek na 60 milionů eur. Podle předpisů se nemohl připojit, dokud nedovršil 18 let (21. července), proto strávil rok a půl v brazilské lize a nabíral na obrátkách v Palmeiras. Byl to on, kdo svému chlapeckému klubu vystřílel titul, zazářil v Copa Libertadores a razantně odstartoval reprezentační kariéru, když skóroval od prvních chvil (proti Anglii, Španělsku, Mexiku).

Taková forma Los Blancos přesvědčila, aby odmítli plnou hrst nabídek na hostování a bez meškání ho začlenili do týmu Carla Ancelottiho, přestože italský capo už hospodaří s ohromným útočným bohatstvím. Tak začalo nejdůležitější léto mladíkovy dosavadní kariéry, kdy si zvyká na život galáctica.

Zkrátil si letní prázdniny, aby se zapracoval a podstoupil výcvikový režim, jemuž velí kruťas Pintus, kondiční kouč slyšící na přezdívky Seržant, Ďábel či Pan Bolest, a jehož oblíbená věta zní: „Proženu vaše těla peklem.“

Ale ještě předtím se Endrick, náchylný k tomu, že ho občas strhne vír emocí, neubránil slzám, když se ocitl v centru dění při slavnostním představení na Bernabéu. Nevyrovnalo se to zájmu o Kyliana Mbappého, ale vítalo ho 60 tisíc fanoušků, což vypovídá o rozruchu, jenž se kolem perly, která se má vydat ve stopách Pelého, Ronalda či Romária, rozprostřelo jako diamantová křídla příslibů. „Nemám slov,“ soukal ze sebe. „Nechtěl jsem plakat, ale Real miluju od dětství a vychází mi to z duše.“

Na předsezonním turné v Americe vtrhl do tří zápasů (AC Milán, Barcelona, Chelsea). Ke gólovému úderu se nerozmáchl, ale dojem udělal. Madridští reportéři, kteří letní přípravu podrobili bezmála vědeckému výzkumu a veškerý cvrkot sledovali jako buňky pod mikroskopem nebo meteorické roje nad hlavou, citovali zdroje z kabiny, a ty Brazilce popisovaly jako fenomén.