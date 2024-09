Češi do Barcy? Asi ne. Favorité jsou bývalý sok či přítel polské hvězdy

Některé servery hned po Ter Stegenově zranění přispěchaly s tím, že by mezi kandidáty na post brankáře Barcelony mohl být třeba Jiří Pavlenka. Španělská minulost a dobré jméno v zemi by zase dávaly určité šance Tomáši Vaclíkovi. Třetím Čechem vzadu je i Tomáš Koubek po konci v Augsburgu.

Byť se to nezdá, tak prověřených brankářů, kteří jsou momentálně bez angažmá, je ale mnohem více. A rozhodně jejich status říká, že mají o poznání větší šance, než české trio.

Veteráni po konci kariéry, prcek a sok s Realem

Katalánský velkoklub musí post brankáře urgentně řešit, protože momentálně by byl jedničkou Iňaki Peňa. Je sice Barce věrný dlouho, ale kvality na post jedničky pro Ligu mistrů a boj o španělský titul nemá. Barcelona však potřebuje v první řadě zastavit to největší krvácení. Příchod zkušeného gólmana, který by vyřešil problém do ledna, je variantou. Pak by se mohl sportovní ředitel Deco poohlížet po možnostech, které by nebyly tolik provizorní.

Comeback jako hrom by to byl v podání chilského veterána Claudia Brava. Na konci minulé sezony v 41 letech ukončil kariéru. Mohly by ho trable Barcy vrátit do hry? V Katalánsku už působil dva roky, než ho vlastně vystrnadil právě Ter Stegen.

Pravděpodobněji se jeví příchod Kostaričana Keylora Navase. Ve Španělsku také chytal, byť proti němu mluví minulost v Realu Madrid. Naposledy působil v Paříži, kde po této sezoně skončil, ale chce dál pokračovat na nejvyšší úrovni. Jeho přesun do brazilského Grémia se nekonal. „Nemáme na jeho plat,“ posteskl si sportovní viceprezident Antonio Brum. Dle španělských médií je jeho agent Jorge Mendés s Barcelonou v kontaktu. Ve hře ale může být stále také arabský svět, který Navase už nějaký ten pátek lanaří.

Ve Španělsku však začali skloňovat asi nejvíc jméno Wojciecha Szczesného. Sice po sezoně rovněž ukončil kariéru podobně jako Bravo, ale ve 34 letech by ještě mohl několik sezon vydržet na nejvyšší úrovni. Vždyť odcházel z Juventusu jako jednička. „Nebylo to snadné. Kariéra je jako dlouhodobý vztah. Je ale čas se věnovat mé úžasné ženě Marině a našim dvěma skvělým dětem,“ prohlásil před několika týdny Polák.

Vše ale může náhlá situace v Katalánsku změnit. Španělé tvrdí, že by na nabídku Blaugranas kývl. Velkou zásluhu by na tom jistě měl Robert Lewandowski. S polským kanonýrem totiž Szczesného pojí veliké přátelství.

V závěsu za třemi gólmany, kteří mají zkušenosti z evropských velkoklubů, zůstává chlapík, který by za normálních okolností na angažmá v Barce nedosáhl. Edgar Badia po sezoně ukončil své dlouholeté působení v Elche. Dvaatřicetiletý rodák z Barcelony měří jen 178 centimetrů, ale říká se o něm, že má kočičí mrštnost. Před lety ho po zápase právě proti Barceloně požádal o dres sám Lionel Messi. Badiův údiv tenkrát slavného Argentince pobavil a obrázky z onoho momentu obletěly svět.

Vlastní zdroje a řešení až v lednu?

Ze čtyř výše zmíněných se dávají největší šance Szczesnému a Navasovi. Pořád je ale také ve hře varianta, že Barcelona do konce kalendářního roku dá příležitost Peňovi a už nyní začne pracovat na tom, aby přivedla v lednu gólmana pro dlouhodobou spolupráci. Hlavní kandidát? Unai Simón z Bilbaa. Že Barca o posledního mistra Evropy enormně stojí, se ví už nějakou dobu. Proti němu by mohla mluvit vysoká výstupní klauzule ve smlouvě. Barcelona zkrátka není v takové finanční kondici, aby si mohla dovolit obětovat za brankáře 50 milionů eur. A že v Bilbau mají ostré lokty při přestupových jednáních.

Schůdnější variantou by mohl být méně známý Álvaro Valles. Sedmadvacetiletý gólman je momentálně v Las Palmas. Z toho čtyři roky strávil jen ve druhé lize. Jenže Valles toužil po přesunu do Betisu už v létě, ale z transferu sešlo. Jeho současný zaměstnavatel ho ale odstavil, pokud Valles nepodepíše novou smlouvu, která mu končí příští rok v červnu. K mání by mohl být zhruba za 12 milionů eur.