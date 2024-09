Ancelotti odtrénoval 300. zápas v Realu. Nemám datum expirace, řekl

V dějinách Realu Madrid naleznete jen jednoho trenéra, který má za sebou více zápasů. Nedostižný Miguel Muňoz vedl velkoklub z hlavního města v letech 1960 až 1974 v 605 případech. Statistické prameny se sice různí, ale toto číslo se nejvíc opakuje.

Ancelotti je sotva na polovině, ale v době, kdy se trenéři mnohem častěji mění, bývají odvolávání a je na ně vyvíjen extrémní tlak, je Italovo počínání unikum. Na 300 zápasů si sáhl ve dvou madridských etapách své bohaté kariéry. Nejprve totiž vedl Real v letech 2013-15 ještě v éře Cristiana Ronalda či Ikera Casillase. Úspěšnější období však rozepsal až v roce 2021, kdy se vrátil, aby svůj španělský kredit o něco povýšil.

Daří se mu to skvěle. Pokud o jeho umu někdo pochyboval, na jeho poslední štaci musel přesvědčit všechny. Těžko bychom hledali na světě kouče z té starší generace, který se dokázal beze zbytku přizpůsobit trendům a brilantně reaguje na vývoj zápasu. Přitom, jak sám rád opakuje, z fotbale nedělá vědu.

Muňoz sice na Santiago Bernabeu odkoučoval dvojnásobek utkání, Ancelotti ale získal více trofejí. Srpnovým ziskem evropského Superpoháru má totiž na kontě už patnáct pohárů s Realem. Muňoz se zastavil na čtrnácti.

„Měl jsem štěstí na trénování velkých klubů. Mám zvláštní vztah k AC Milán, kde jsem působil jako hráč i jako kouč. Stejně tak k Realu Madrid. Vždyť já odtrénoval v nejlepším klubu světa 300 zápasů. Zázrak? Téměř ano,“ dojal možná i sám sebe Ital po zápase s Deportivem Alavés.

V 65 letech přitom neubírá ze svého elánu. „Mám rád ten pocit, když je na mě vyvíjen tlak. Nemám datum expirace a svou práci miluju. Mou únavu nemohu srovnávat s tou fyzickou u hráčů,“ pronesl Ancelotti.

Úterní utkání ukázalo, že není všechno jenom růžové. Real trápí na poměry takového giganta docela úzký kádr. Navíc měl proti Alavésu mimo hru ze zdravotních důvodů dlouhodobé marody Alabu, Camavingu, Brahima a Ceballose, ke kterým se přidal Carvajal. Většina z nich by minimálně nakukovala do základu. Ten byl i tak silný v čele s Mbappém a Viníciusem, to je bez debat. Když se ale fanoušek podíval na lavičku, nebyla to taková hitparáda. Nebyla ani plně obsazena, byť tam byli dva brankáři. Kromě Modriče, Endricka a Gülera už dál kvalita do pole klesala. Přesto v dlouhodobém horizontu je Ancelotti úspěšný, i když se nedá říct, že by měl každý post zdvojen extra světovou kvalitou.

Real i tak v úterý vedl poklidně 3:0, když už po 55 sekundách otevřel skóre jediný Španěl v základní sestavě Lucas Vázquez. Po dalších gólech Mbappého a Rodryga to bylo v 48. minutě už 3:0. Ancelotti pak poslal do hry třeba mladý zázrak Endricka, který orazítkoval tyč, či totálně nevyužívaného stopera Valleja. A právě za ním jde druhý gól Alavésu. Deportivo v závěru během minuty dvěma trefami ještě z rodinného filmu vyrobilo thriller a Ancelottiho spotřeba žvýkaček narostla. Alžířan Rebbaš ještě orazítkoval tyč Courtoisovy brány. Nakonec to ale Real ukočíroval a získal tři body.

Zajímavost? Hráči Realu dostali čtyři žluté karty za nesportovní chování, byť jasně vedli. Sudí Alejandro Ruíz se s projevy Viníciuse a jeho kolegů moc nepáral, i když mnohdy se jednalo až o úsměvná napomenutí.

„Prostě nám je dal. Způsob posuzování rozhodčích se změnil a my si na to musíme zvyknout,“ doplnil stoicky klidný Ancelotti závěrem. Pak už se vydal vstříc další třístovce zápasů pod hlavičkou Realu. Ten třístý první jej čeká už v neděli v městském derby na hřišti Atlétika Madrid.