Szczesného comeback: V létě šel do důchodu, teď zachrání Barcelonu

Výhra Barcy 5:1 nad Villarrealem 22. září byla těžce vykoupená. Pro zranění opustil trávník v první půli hegemon mezi katalánskými tyčemi Ter Stegen. A Barca měla problém. Adekvátní náhradu ve svých zdrojích nemá. Iňaki Peňa? To není jednička pro zbytek podzimu. A mladíci Astralaga či Kochen už vůbec ne. Proto se rozjela mise za provizorním řešením. Konkurz vyhrál právě Szczesny.

Wojtek jako nejlepší řešení

V první řadě je potřeba dodat, že paleta možností byla omezená. Přivést hráče, který je v angažmá jinde, nebylo možné. Přestupové okno už skončilo. Stále se však mohla rozhlížet po hráčích bez smlouvy.

Polák se jevil jako nejlepší řešení. V 34 letech opouštěl loď v Juventusu pro mnoho lidí až příliš brzy. Jenže se Starou dámou se nedohodl na dalším pokračování. Ve hře tak byl jeho přesun za Cristianem Ronaldem do Al-Nassru. I cesta do Saúdské Arábie ale zůstala uzavřená, a tak se rodák z Varšavy rozloučil. „Je čas věnovat se mé skvělé žene Marině a našim úžasným dětem,“ prohlásil Szczesny.

Jenže Barca v nouzi má ve svém středu Roberta Lewandowského, se kterým Szczesného pojí velké přátelství. „Oni se spolu znají už léta a velmi dobře si rozumí. Když se podíváte na současný kádr Barcelony, je v něm spousta mladých hráčů. Zkušenosti obou Poláků mohou mít na chod týmu velký vliv,“ zdůrazňuje nizozemský kouč Hoek. Bývalý gólman byl ve své trenérské kariéře pravou rukou v rukavicích Louise van Gaala. Na společných štacích se Hoek staral o gólmany v Barceloně, Manchesteru United, Bayernu Mnichov či u nizozemské reprezentace.

Szczesný před Navasem

Právě Hoek je přesvědčen, že z dostupných možností Barcelona zvolila tu nejlepší. „Vzhledem k okolnostem je tohle velmi chytrý tah. Szczesny bude nadále ve skvělé fyzické kondici. Skončil před malou chvílí. Zároveň je velkým přínosem jeho mentalita. Znám ho. Je to nesmírně inteligentní a otevřený člověk. Podle mého rychle přepne v hlavě z důchodu na návrat do elitního fotbalu,“ zdůraznil Hoek možná hlavní příčinu, proč by on sám dal rozhodnutí Blaugranas zelenou.

Spekulovalo se taky o zájmu o Keylora Navase, který skončil v PSG, kde však pravidelně stejně nechytal. „Taky bych si vybral Szczesného před Navasem. Polák je defenzivní specialista. Je vynikající v samotném chytání a přebírání přihrávek. Navas je určitě lepší v zakládání rozehrávky, umí to lépe nohama. Polákovy poslední sezony ale mluví jasnou řečí. A co se týče jeho nedostatků, poradí si,“ říká Hoek.

Další etapa dokumentu

Oficiální představení bývalého brankáře Arsenalu a Juventusu v Barceloně má být otázkou maximálně několika dní. Během jednoleté smlouvy, kterou podepíše, by si měl vydělat tři miliony eur (asi 75,4 milionu korun). Zdravotní prohlídka by měla být už jen formalitou.

Třeba režisér dokumentu o Szczesném Angličan James Poole v posledních hodinách na sociálních sítích příspěvek, že hledá zvukaře v Barceloně. Proč asi? I pro chystaný snímek tak půjde o zajímavý dovětek, se kterým už asi ani filmař nepočítal.

Podle španělského Diario Sport polský brankář už dokonce trénuje v Marbelle, aby se rozehřál před prohlídkou v Barceloně. Údajně by se měl do katalánské metropole vydat někdy z neděle na pondělí a po prohlídce rovnou podepsat zmiňovaný kontrakt.

Kdo v minulosti ohlásil comeback?

Příběh hráče, který už opustil profesionální fotbal, a přesto se ještě vrátil na nejvyšší úroveň, sice není běžný, ale z historie už několik případů známe. Paul Scholes tohle před lety předvedl v Manchesteru United, kdy se po dohodě se sirem Alexem Fergusonem dokonce vrátil zhruba po půl roce. Působivý je rovněž příběh Marca Overmarse. Nizozemec v roce 2004 končil právě v dresu Barcelony kvůli problémům s kolenem. Po čtyřech letech se objevil na benefičním zápase Jaapa Stama. Předvedl takový výkon, že mu hned nabízelo smlouvu několik nizozemských klubů. Overmars chvíli odmítal, ale nakonec přece jen odehrál ještě sezonu 2008/09 v Go Ahead Eagles. V minulosti se k fotbalu na nejvyšší úrovni vrátili ještě třeba Arjen Robben, Landon Donovan, Jens Lehmann či slovutný Johan Cruyff. Szczesný je tak pokračovatelem silné skvadry…

Wojciech Szczesny

Narozen: 18. dubna 1990 ve Varšavě

Pozice: brankář

Klubová kariéra: Arsenal (2009-17), Brentford/host. (2009-10), AS Řím/host. (2015-17), Juventus (2017-24)

Zápasů/čistých kont v reprezentaci: 84/34

Úspěchy: 2x vítěz FA Cupu (2014, 15), 1x vítěz anglického Superpoháru (2015), 3x mistr Itálie (2018, 19, 20), 3x vítěz italského poháru (2018, 21, 24), 2x vítěz italského Superpoháru (2019, 21), Fotbalista Polska (2022)