Výbuch Realu v El Clásicu! Brutální druhý poločas. Yamal: Jdeme si pro titul

Byli mimo hru. Doslova. Real Madrid chtěl využít vysokého postavení obrany Barcelony. Ta však byla na soupeřovy náběhy dokonale připravena a se strojovou přesností vystavovala útočníky Los Blancos do ofsajdu. Jen Kylian Mbappé se během prvních dvaceti minut ocitl čtyřikrát v postavení mimo hru. Když po půlhodině zběsile slavil gól, nikoho nepřekvapilo, že jej VAR pro ofsajd odvolal.

„Je to jeden z nároků, které trenér má. Obranná řada se nesmí nechat zatlačit proti rychlým útočníkům. Je to sice nebezpečné hrát s takovým množstvím prostoru za obránci, ale je vidět, že to máme nacvičené dobře. Čísla to vystihují jasně,“ komentoval toho večera bezchybný gólman Barcy, Iňaki Peňa, celkový počet dvanácti ofsajdů hráčů Realu. Jen Mbappé byl v osmi z nich.

Když se o totožnou věc pokusili po změně stran i zadáci v bílém, byl výsledek odlišný. Robert Lewandowski se po přihrávce Marca Casada ocitl sám před Andrijem Luninem, který zaskakoval za zraněného Thibauta Courtoise, a placírkou k tyči otevřel skóre.

„Neproměnili jsme řadu šancí, a když oni skórovali, tak jsme úplně přišli o energii,“ hlesnul Carlo Ancelotti.

Šestatřicetiletý Polák totiž vedení zdvojnásobil pouze o dvě minuty později krásnou hlavičkou. Nejlepší střelec v předních evropských ligách mohl zkompletovat i hattrick, jenže další šance poslal do tyče, respektive nad branku.

Hroťáka Barcelony ovšem doplnila jeho křídla. Raphinha vysunul Lamina Yamala, jenž svou slabší pravačkou zavěsil pod víko na 3:0. Sedmnáctiletý diamant se tak stal nejmladším střelcem v historii El Clásica. Již před rokem se stal nejmladším hráčem v historii soubojů dvou rivalů.

„Nevěděli, že umím i pravačkou. Používám ji jen, když musím. Je hezké, když na hřišti soupeře víc slyšíte vlastní fanoušky než ty domácí. Aktuálně se cítíme jako nejlepší tým na světě. Jdeme si pro titul. Chceme ho teď!“ radoval se rekordman Yamal.

Ponížení Bílého baletu pak dokonal Raphinha krásným lobem. Brazilské křídlo má v aktuálním ročníku již deset branek a osm asistencí. To vše jen ve čtrnácti zápasech. Bayern v týdnu zničil hattrickem. Kapitán a lídr Bluagranas ztělesňuje progres, který klub pod vedením Hansiho Flicka zaznamenal.

„Tohle není o mně, ale o celém mužstvu, fanoušcích, klubu. Jsme ohromně šťastní, že jim můžeme dopřát tuhle radost. Zaslouží si ji. Jsem na tým velmi pyšný. Bránil skvěle,“ byl po zápase skromný Flick, jenž byl ke konci duelu viděn v čilé debatě s Ancelottim.

„Nebylo to o něm, ale o chování jeho asistenta. Nebylo to gentlemanské. Flick se mnou souhlasil,“ vysvětlil celý moment sám Ital.

Barcelona vítězstvím 4:0 zastavila sérii Realu Madrid. Ten neprohrál v La Lize 42 utkání v řadě. Celkový rekord je přitom 43 zápasů a drží ho právě Barcelona, která jej stanovila v roce 2018 pod Ernestem Valverdem.

„Výsledek neodpovídá dění na hřišti. První poločas jsme hráli velice dobře. Náš plán fungoval a nemýlím se, protože ve fotbale jsem již čtyřicet osm let. Naposledy, když jsme s Barcelonou prohráli 0:4, tak jsme vyhráli ligu i Ligu mistrů,“ připomněl Ancelotti zápas z března 2022.

Aktuálně však Real na svého úhlavního rivala ztrácí po jedenácti kolech šest bodů. Katalánci mají navíc nejlepší útok v soutěži.

Španělská fotbalová liga - 11. kolo:

Valladolid - Villarreal 1:2

Branky: 60. Sylla z pen. - 29. Barry, 84. Pérez

Vallecano - Alavés 1:0

Branka: 80. vlastní Sivera

Las Palmas - Girona 1:0

Branka: 42. Muňoz

Real Madrid - FC Barcelona 0:4

Branky: 54. a 56. Lewandowski, 77. Yamal, 84. Raphinha