Raphinha: Temný rytíř povstal. Jak se z vyhnance stal kultovní hrdina Barcy

Kylian Mbappé centruje do vápna • ČTK / AP / Manu Fernandez

Raphinha slaví druhý gól do sítě Bayernu • ČTK / AP / Emilio Morenatti

Během několika měsíců se z někoho, koho fanoušci vyháněli, stal kultovní hrdina. Skóruje, asistuje, běhá, jako by na tom závisel jeho život, a jde příkladem v týmu, který chce soupeře přejet na všech možných frontách. Flickovu kurážnou vizi v „nové“ Barceloně ztělesňuje Raphinha, symbol katalánské renesance.

Před bitvou s Bayernem v Lize mistrů přiznal, že ho zranila neúcta a pohrdání, když v létě přihlížel, jak někteří příznivci nosí klubové dresy s jeho číslem a jménem Nica Williamse, křídelníka Bilbaa, silně spojovaného s přestupem na Camp Nou. Pak vyčaroval hattrick a jako kapitán doručil Kompanymu a spol. demoliční výměr (4:1). Obdržel cenu pro muže zápasu a 15 minut před koncem opouštěl hřiště za potlesku vestoje. To je docela obrat.

„Bylo tam hodně pochybností o sobě samém,“ řekl Raphinha pro ESPN. „Mám ošklivý zvyk se kritizovat, někdy až sebemrskačsky, a ten tlak mě přiměl uvažovat o odchodu. Klub mě hodlal prodat, fanoušci chtěli, abych zmizel. Tak asi jo, poslechnu, půjdu.“

Brazilcův hattrick (už druhý, prvním se blýskl v La Lize proti Valladolidu) je důkazem jeho znovunabyté jistoty a barcelonské obrody. „O takových nocích jsem snil od chvíle, kdy jsem přijel,“ vykládal dojatě. Na Camp Nou se nikdy necítil jako superhvězda nebo postava u moci. Jeho sebedůvěra kolísala už během rozporuplné první sezony (2022/23), kdy si složitě vybojovával místo před Ousmanem Dembélém, Xaviho tehdejším oblíbencem.

Po nástupu Yamala se přesunul na opačný kraj, aby se zázraku z akademie, který si nárokoval Brazilcův post na pravém křídle, přizpůsobil. Bylo toho hodně, co ničilo jeho ego. „Pochopil jsem, že chci-li za tento klub hrát, musím mít něco z chameleona: vystupovat v nových rolích, které jsem předtím neprozkoumal.“

Do Flickovy filozofie zapadá jako zvon do kostela. Jeho ohnivý presink umožňuje ostatním (zejména Lewandowskimu), aby ušetřili síly. Je všestranný a živelný, s obratností, která mu usnadňuje sepětí se spoluhráči z La Masie. Má atletické schopnosti, aby v Hansiho systému zazářil – energii bránit i podnikat výboje.

V Leedsu United, během dvouleté stáže pod šílencem Bielsou, koučem posedlým presinkem, obdržel Argentincovy nejvyšší známky. El Loco vychvaloval jeho vitalitu a výbušnost. „Vydrží to dělat celý zápas. Pořád a pořád.“

Flick nedávno žasl: „Takového hráče, jako je Raphinha, jsem ještě v žádném týmu neměl.“ Neužívá si jen absolutní důvěru, ale i svobodu a dostatek příležitostí, aby trávník pod svýma nohama proměnil ve vzácnou zeminu a odhalil šíři dovedností.

Takové podmínky mu vytvořil Hansi. Čím dynamičtější je hra celého mužstva, tím líp pro Raphinhu. Není to křídelník v duchu Viníciuse Jr., driblér, jemuž dáte míč, vyklidíte prostor a čekáte, až něco udělá. Je spíš něco jako animátor programu, šéfkonstruktér a hybatel, který tak činí mnoha způsoby (fyzicky i technicky). Na papíře je křídlem, ale pohybuje se volně, střídá pozice a v hlavách obránců roztáčí zrádný vír, který je stáhne pod hladinu.

Po 17 utkáních mu konto zdobí 12 tref a 9 asistencí, přesto je Brazilcův největší užitek – v této barcelonské partě – paradoxně v tom, co dokáže bez míče. Jeho pohyb a činorodost, ta šťáva, prudkost a vibrace, nejsou pro soupeřovy linie nic menšího než teror.

To, co Raphinha svému týmu dal, nelze zachytit jen v přímých gólových účastech, ale v pohánění útoku, který na jeho aktivitu spoléhá. Dělá to velkoryse, vždy nabízí náběhy a nutí beky reagovat. Jeho obětavost nezůstala bez povšimnutí: spoluhráči ho zvolili jedním ze čtyř kapitánů.

Vicente del Bosque, legendární španělský kouč, pronesl větu, kterou si Katalánci s láskou připomínají: „Když sledujete Busquetse, vidíte celou hru.“ To samé platí pro Raphinhu.