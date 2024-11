Dominující trio kosí nejen Španělsko: zkušený mazák či vycházející hvězda

Barcelonské ofenzivní komando Lewandowski, Raphinha, Yamal terorizuje obrany napříč Evropou. Už osmkrát v průběhu aktuální sezony vstřelil katalánský klub za zápas čtyři nebo více gólů. Jejich útočnou sílu tak naplno pocítili například Real Madrid nebo Bayern Mnichov.

Ve španělské La lize už Barcelona nasázela 40 branek. Žádný tým v nejlepších pěti evropských ligách se takovému číslu neblíží. A střelecky vládnou i v Lize mistrů. V nejprestižnější klubové soutěži světa mají po čtyřech kolech na kontě 15 přesných zásahů, opět nejvíc ze všech účastníků. Kdo tedy stojí za těmito fantastickými čísly?

Mazák Lewandowski, mladíček Yamal

Na prvním místě je ostřílený mazák Lewandowski. Už šestatřicetiletý snajpr pořád pálí ostrými a po prvních dvou, na jeho poměry slabších sezonách v Barceloně, se dostává zpět do své nejlepší formy. V aktuálním ročníku rozvlnil síť už devatenáctkrát a kraluje střelcům napříč evropskými ligovými soutěžemi i v Lize mistrů.

Šance mu jako na podnose připravují především jeho dva kolegové z útoku. Tím prvním je mladičký klenot Barcelony Lamine Yamal. Vycházející hvězda světového fotbalu se může chlubit už šesti góly a sedmi asistencemi ve všech soutěžích.

Z jeho geniálních přihrávek těží nejvíc právě jeho zkušený spoluhráč na hrotu, který by vzhledem k věkovému rozdílu mohl být klidně Yamalovým tátou. Bez přehánění. Lewandowski je ve skutečnosti ještě o rok starší než skutečný otec jeho parťáka z útoku.

Třetí do party je Brazilec Raphinha. Po příchodu do katalánské metropole prožíval těžké časy a velká část fanoušků si přála jeho odchod. Raphinha se ale nevzdal a svým neúnavným stylem se nadobro usadil v základní sestavě Barcelony. A jeho čísla jsou také úžasná: ve všech soutěžích si připsal zatím 12 gólů a 9 asistencí a patří k těm vůbec nejproduktivnějším hráčům v Evropě.

Při absenci některých opor Raphinha navíc často obléká i kapitánskou pásku a vede tým, poskládaný z velké části z mladých odchovanců akademie La Masia, do bitev o nejcennější trofeje. V La lize je Barcelona na prvním místě s náskokem šesti bodů na Real Madrid, který má zápas k dobru. V posledním utkání před reprezentační přestávkou Katalánci po dlouhé sérii vítězství padli se San Sebastianem 0:1 a poprvé v sezoně vyšli střelecky naprázdno.

Za neúspěchem může stát i fakt, že kvůli zranění kotníku nemohl nastoupit jeden z členů ofenzivní trojice Yamal. Svému týmu by měl chybět až tři týdny. V utkání se navíc poranil i Lewandowski, který má problémy se zády, ale podle prvních informací by je měl vyléčit v průběhu reprezentační přestávky.

Největší hvězdy souboru nového trenéra Barcelony Hansiho Flicka by se tak měly vrátit do akce brzy a pokusí se udržet skvělou formu, s níž vstoupili do této sezony.