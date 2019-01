TOP hvězdy, kterým skončí smlouva: Čech, legendy i Balotelli na odpis | iSport.cz

David de Gea, Petr Čech, Arjen Robben či Cesc Fàbregas. Těmto – a mnoha dalším – špičkovým fotbalistům vyprší v roce 2019 smlouva. • FOTO: Koláž iSport.cz Kdo z hvězdných fotbalistů bude za určitých okolností k mání poté, co jim v létě 2019 vyprší smlouva? Mezi hráči světového kalibru nechybí ani excelentní gólmani jako David de Gea a Petr Čech. Podívejte se na seznam 15 jmen, kterým po sezoně uplyne kontrakt.

David de Gea (Manchester United) Brankář Manchesteru United David De Gea má v aktuální sezoně na svém kontě pět vychytaných nul • Foto Reuters Podle mnohých vůbec nejlepší gólman na světě, jenž Manchester United za prostupnou obranou často drží nad vodou. Španělský brankář má ve smlouvě klauzuli, díky níž mohou United prodloužit jeho kontrakt o další rok. Žádné oficiální oznámení ohledně jejího využití se však dosud nekonalo a za současných okolností tak španělský reprezentant může již v lednu předběžně podepsat smlouvu s jakýmkoliv klubem na světě, ve kterém by začal nastupovat od příští sezony.

Anthony Martial (Manchester United) Anthony Martial se v roce 2015 stal tehdejším nejdražším teenagerem • Foto Reuters Stejně jako David de Gea má Anthony Martial ve smlouvě doložku o možném ročním prodloužení ze strany Manchesteru United. Obdobně jako u španělského gólmana však k její aktivaci oficiálně dosud nedošlo a Martial by se tak v létě mohl stát volným hráčem. Do United přicházel v roce 2015 za rekordní sumu 36 milionů liber, čímž se stal tehdy devatenáctiletý Francouz nejdražším teenagerem na světě ve své době. Nyní třiadvacetiletý záložník se pyšní raketovou rychlostí a úchvatným driblinkem. Za sebou má ve dresu „Rudých ďáblů“ 100 utkání, v nichž nasázel 32 branek.

Petr Čech – Arsenal Petr Čech měl během posledních měsíců cestu do základní sestavy těžkou • Foto Reuters Hned od svého přestupu v roce 2015 plnil v londýnském Arsenalu Petr Čech roli jasné jedničky. To však platilo jen do 7. kola aktuální sezony anglické ligy. V duelu s Watfordem si totiž český gólman poranil zadní stehenní sval a jeho místo v brance převzal Bernd Leno, který už plzeňského odchovance mezi tři tyče v rámci Premier League nepustil. Na šestatřicetiletého brankáře tak zbyla pouze klání Evropské ligy a Ligového poháru. Zda s ním Arsenal prodlouží kontrakt, který končí v červnu příštího roku, zůstává otázkou. Jak vidí sám Čech svoji budoucnost? V Anglii by chtěl zůstat, otázka je, v jakém dresu. „Doufám, že jeden, dva roky ještě budu mít šanci chytat v Premier League a pak už na to bude pozdě,“ vyloučil při listopadovém křtu vlastní autobiografie přesun do české ligy.

Aaron Ramsey – Arsenal O Velšana stojí vládci posledních let ve svých zemích Juventus a Bayern • Foto ČTK Jeden z pilířů zálohy Arsenalu. Od přesunu Aarona Ramseyho k mužstvu „Kanonýrů“ uplynulo již přes deset let a zdá se, že po dekádě se jejich společné cesty rozejdou. Co bude se šikovným středopolařem dál? O jeho služby již údajně projevila zájem mužstva jako Juventus nebo Bayern Mnichov.

Cesc Fàbregas – Chelsea Záložník Chelsea Cesc Fábregas • Foto Reuters Svého času nejlepší hráč do 21 let na světě. Dnes již jedenatřicetiletý záložník Chelsea má za sebou úctyhodnou kariéru. Se španělskou reprezentací slavil dvakrát titul na EURO a v roce 2010 přispěl k vítězství na mistrovství světa. V létě se však jeho smlouva u „Blues“ končí. Její prodloužení je ve hře, ačkoliv obě vyjednávající strany vidí odlišně, jak by měla vypadat. „Klub chce krátkodobý kontrakt a hráči chtějí naopak dlouhodobý kontrakt. Z tohoto důvodu je dohoda velice obtížná. Ale myslím, že nakonec nalezneme řešení,“ tvrdí kouč Chelsea Maurizio Sarri.

Arjen Robben – Bayern Mnichov Arjen Robben je v německé Bundeslize již deset let • Foto Reuters Nizozemský rychlík s fenomenální levačkou. „Tohle je můj poslední rok v Bayernu,“ oznámil Arjen Robben již na začátku prosince. „Myslím, že po deseti letech to bude správná chvíle. Skončí jedno velmi dlouhé a úspěšné období a já i klub půjdeme vlastní cestou. Ještě ale nekončím,“ pokračoval čtyřiatřicetiletý záložník s obdivuhodnou kariérou, který slavil sedmkrát zisk bundesligového titulu a v roce 2013 zdvihl nad hlavu i trofej pro vítěze Ligy mistrů. Vinou zranění však v současném ročníku už nemá odpovídající vytížení. Ve hře je Robbenův návrat domů do Groningenu či PSV Eindhoven, vyloučen však není ani transfer do americké MLS.

Adrien Rabiot – PSG Služby Adriena Rabiota by ráda využila Barcelona • Foto Reuters Teprve třiadvacetiletý záložník PSG s tržní cenou okolo 45 milionů liber (necelých 1,3 miliardy korun). V minulé sezoně zasáhl talentovaný Adrien Rabiot v nabité konkurenci pařížského velkoklubu dokonce do 33 ze 38 ligových duelů. Nyní se však zdá, že se jeho kariéra v Parku princů chýlí ke konci. O tom svědčí i slova, která v polovině prosince vyřkl sportovní manažer PSG Antero Henrique. „Hráč mne informoval o tom, že nepodepíše nový kontrakt a chce odejít jako volný hráč po konci sezony. Důsledky jsou pro něj jasné – zůstane natrvalo na lavičce,“ sdělil Henrique serveru Yahoo.com. Otázkou tak zůstává, zda se Rabiota podaří PSG zpeněžit již v lednovém přestupovém termínu, nebo skutečně odejde po sezoně jako volný hráč. Zájemců je přitom spousta. Nejhlasitěji se však hovoří o zájmu Barcelony, případně Juventusu.

Toby Alderweireld – Tottenham Toby Alderweireld má před sebou nejistou budoucnost, která nemusí být spojena s dresem Tottenhamu • Foto Reuters V této sezoně stálice ve středu obrany Tottenhamu. Toby Alderweireld také hrál klíčovou roli při zisku bronzové medaile Belgie na světovém šampionátu v Rusku. Už v létě měl devětadvacetiletý stoper namířeno do Manchesteru United, ale dohoda mezi kluby nakonec ztroskotala. Ve smlouvě má doložku o možném jednoročním prodloužení ze strany klubu do června 2020. Pokud by ji však Tottenham využil, aktivovala by se výstupní klauzule ve výši 25,4 milionu liber (730 milionů korun), zatímco ještě v létě za něj „Spurs“ údajně požadovali částku kolem 75 milionů liber (2,16 miliardy korun).

Juan Mata – Manchester United Juan Mata by mohl zamířit do Valencie, která ho fotbalově vychovala • Foto Reuters V lednu 2014 se stal Juan Mata v tehdejší době nejdražší posilou Manchesteru United v historii. „Rudí ďáblové“ za něj tehdy Chelsea vysázeli více než 37 milionů liber (přes miliardu korun). Levonohý šikovný záložník má za sebou obdivuhodnou kariéru, při níž získal všechny týmové trofeje, o kterých může fotbalista snít. V roce 2010 slavil se španělskou reprezentací zisk titulu mistrů světa a úspěch mužstvo stvrdilo i na EURO 2012. Ve stejném roce pak Mata s „Blues“ vyhrál Ligu mistrů a o rok později zdvihl nad hlavu i trofej pro vítěze Evropské ligy. Třicetiletý Mata stále platí za jednoho z nejkreativnějších hráčů Premier League. Co s ním bude dál? Kromě možného prodloužení stávajícího kontraktu u United je ve hře jeho návrat do Valencie, kde fotbalově vyrostl. Nevylučuje se však ani přesun do Arsenalu, v němž by se Mata setkal s koučem Unaiem Emerym, s nímž spolupracoval již ve španělské lize.

Diego Godín – Atlético Madrid Diego Godín má pravděpodobně namířeno do AC Milán • Foto Reuters Jeden z nejlepších stoperů světa s více než 250 starty za Atlético Madrid. Podle španělských médií se však dvaatřicetiletý Diego Godín s klubem nyní nedokáže dohodnout na nové smlouvě, jelikož požaduje víceletý kontrakt a Atlético nabízí jen prodloužení smlouvy o jeden rok. Navzdory tomu, že obě strany nenašly shodu, Godín v létě odmítl přesun do Juventusu a Manchesteru United. Tedy do klubů, které byly ochotny zaplatit jeho výstupní klauzuli. Zpočátku současné sezony se však uruguayský reprezentant nevyvaroval několika chyb, které stály jeho mužstvo body. Podle některých zdrojů se ovšem Godín již předběžně dohodl na podmínkách působení u AC Milán, který se ho má pokusit získat již v zimním přestupovém okně.

Vincent Kompany – Manchester City Barcelona by ve svých řadách ráda viděla i Vincenta Kompanyho • Foto Reuters Fotbalista, který stál u zrodu slavné éry Manchesteru City a vypracoval se v kapitána a ikonu klubu. Vincent Kompany přišel do City již v roce 2008 z Hamburku, ale jeho kariéru citelně poznamenala zranění, která jej provází po celou kariéru. Jakým směrem se však bude jeho kariéru ubírat dál, zůstává otázkou. Jako nejpravděpodobnější varianta se jeví setrvání na Etihad Stadium, kde by se dvaatřicetiletý stoper mohl přesunout i do trenérské či manažerské role, pokud by se rozhodl ukončit kariéru. O jeho služby však údajně stojí i Barcelona, která by s jeho pomocí ráda vyztužila obranu.

Gianluigi Buffon – PSG Buffon se přes Francouze Areolu prosazuje do brány PSG těžko • Foto Profimedia Čtyřicetiletá legenda světového fotbalu. Po veleúspěšné etapě v dresu Juventusu, ve kterém strávil Gianluigi Buffon 17 let a slavil devět ligových titulů, se v létě tohoto roku rozhodl pro přesun do ambiciózního PSG. Ve francouzské lize však není jasnou jedničkou a mezi třemi tyčemi se střídá s pětadvacetiletým Alphonsem Areolou. V Buffonově kontraktu platném do konce sezony je pak ukotvená klauzule o možném jednoročním prodloužení. Jedna věc je však téměř jistá. Italský gólman již rozhodně nebude měnit působiště. „Rozhodl jsem se ukončit kariéru a mou tehdejší volbu mohlo změnit pouze laso od PSG, Realu Madrid nebo Barcelony,“ prohlásil pro francouzskou televizi RMC o rozhodování z letošního léta.

Danny Welbeck – Arsenal Danny Welbeck se raduje z gólu do sítě Sportingu Lisabon v rámci Evropské ligy • Foto Reuters Další fotbalista, jehož kariéra byla citelně zbržděna vleklými zraněními. Odchovanec Manchesteru United Danny Welbeck přestoupil v roce 2014 do londýnského Arsenalu za 18 milionů liber (514 milionů korun). V květnu následujícího roku si však poranil čéšku v koleni a v září se podrobil operaci. Do hry se pak vrátil až v únoru 2016. Celkem tak promarodil devět měsíců a přišel o 41 duelů. Zdravý zůstal Welbeck jen několik měsíců. V květnu 2016 si totiž poranil chrupavku v koleni a do hry již v témže roce nezasáhl, přičemž přišel i o EURO. Zranění jej však skolilo i v tomto ročníku. V listopadu si anglický útočník hororově zlomil kotník a musel absolvovat dvě operace. A sezona pro něj s nejvyšší pravděpodobností skončila. Zdá se tak, že půjde o jeho trpký konec v dresu „Kanonýrů“, jejichž představitelé zřejmě nehodlají prodloužit jeho kontrakt končící v létě. V barvách „Gunners“ přitom Welbeck zatím zanechal znatelnou stopu, když ve 126 utkáních nasázel 32 branek.

Franck Ribéry – Bayern Mnichov Franck Ribéry je s Bayernem spojen již pěknou řádku let. Dlouhá životní etapa se však nyní chýlí ke konci. • Foto Reuters Ikona Bayernu Mnichov s číslem 7 na dresu. Franck Ribéry s bavorským klubem vyhrál osmkrát bundesligu a v roce 2013 zdvihl nad hlavu i trofej pro vítěze Ligy mistrů. Smlouva pětatřicetiletého křídelníka se však v létě nachýlí ke konci. A jeho budoucnost je nejistá. „Netuším, co se stane příští sezonu,“ přiznal záložník pro televizi Sky Sports. Ribéry je přitom stále platným článkem sestavy Bayernu. V současné sezoně odehrál 14 ze 17 ligových duelů, v nichž vsítil 4 branky. Po více než 11 letech v Německu se ovšem dost možná chystá změna. O Ribéryho totiž dle tureckých médií projevilo zájem Galatasaray, v němž již Francouz působil v sezoně 2004/2005.