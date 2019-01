Schick o luxusní patičce: Byl to záměr! Nesmí se uspokojit, říká kouč | iSport.cz

Byl to jeho večer. Podobný zápas potřeboval jako sůl. Český útočník Patrik Schick zazářil v utkání AS Řím s třetiligovou Entellou v osmifinále italského poháru, když dvěma góly a jednou asistencí přispěl k výhře 4:0 a postupu. „Vítězství v Coppa Italia je jedním z našich hlavních cílů. Jsem spokojený, na podobných výkonech musíme stavět a pokračovat v nich,“ uvedl pro klubový web Patrik Schick.

Český útočník nasměroval Giallorossi za postupem už v první minutě, když po 20 sekundách poslal patou míč za záda hostujícího brankáře.

To, že je při chuti, ukázal Schick v závěru první půle, kdy elegantní, ale zároveň efektivní patičkou nasměroval míč na svého spoluhráče Ivána Marcana, který zvýšil na 2:0. „Přihrávka? Před Karsdorpovou střelou jsem koutkem oka viděl spoluhráče uvnitř vápna. Pokusil jsem se tam nasměrovat míč. Skončil u Marcana, který jej poslal do branky. Byl to záměr,“ ujistil 22letý fotbalista.

VIDEO | Podívejte se na parádní Schickovo představení

Aby toho ale nebylo málo, hned ve 47. minutě se zapsal český talent do statistiky zápasu znovu. Zpoza vápna vyslal levačkou na hostující branku střelu, která zapadla přesně k tyči. Následně se Schick dostal do dalších dvou dobrých příležitostí, ale v obou případech ho vychytal hostující brankář. Vlci nakonec ještě přidali čtvrtý gól, když se prosadil Javier Pastore, a mohli se radovat z postupu do čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Fiorentinu.

„Budeme se na ni muset dobře připravit. Nyní nás ale čeká sobotní zápas s FC Turín. Musíme ho vyhrát. Zimní přestávka byla dlouhá, a tak je dobře, že jsme mohli odehrát pohárové utkání, které nám dodalo před zápasem Serie A trochu ostrosti,“ řekl hrdina zápasu s Entellou.

Nesmí se uspokojit, říká kouč

Rok 2018 zakončil gólem proti Sassuolu a do nového roku vstoupil dvěma trefami a asistencí. „Vždycky je důležité, když se na hřišti cítíte dobře a jste uvolnění. Možná právě to mi pomohlo k tomu, abych dal dva góly,“ konstatoval.

„Patrik odehrál dobré utkání, i když já jsem s ním spokojený vždy. Může dávat mnohem více gólů. Mohl vstřelit ještě víc gólů, takže musí i v trénincích dál pracovat na tom, aby byl před brankou chladnokrevnější. Nesmí se uspokojit,“ řekl po zápase s Entellou na adresu Schicka trenér AS Řím Eusebio Di Francescco.

„Hrál nyní pravidelně a podával dobré výkony. Každým zápasem roste, což některým hráčům trvá déle. Hraje za klub, kde není snadné se prosadit, obzvláště pod tíhou přestupové částky, za jakou přišel. Nemůžete mít vše hned, ale Patrik ukazuje své velké kvality jak v zápasech, tak na trénincích. Teď se musí neustále zdokonalovat a dávat našim soupeřům více a více branek,“ dodal trenér Římanů.