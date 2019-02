Vyrazil zub Ronaldovi, střílel po Rooneym. Z tvrďáka je teď miliardář | iSport.cz

Nudný a stereotypní život? Tak to Thomas Gravesen určitě nezná. Bývalý záložník, který se ve 32 letech překvapivě rozhodl pověsit kopačky na hřebík, má za sebou velice zajímavý příběh. Z rodného Velje, kde vyrostl a začal hrát fotbal, se dokázal přes německý Hamburk dostat do Premier League, kam jej zlákal Everton. Jednu sezonu dokonce odehrál ve slavném Realu Madrid.

Nyní o něm zase fanoušci začali mluvit. Gravesen totiž vydal autobiografickou knihu, které dal název Mad Dog: The Last of Modern Footballing Mavericks. Vypráví v ní nejen o fotbalových momentech, ale také o životě mimo hřiště. Jeho story je naprosto výjimečná.

Kontroverzní Dán se v „Bílém baletu“, kam přišel v roce 2005, potkal s legendárním brazilským útočníkem Ronaldem. Tehdejší madridská hvězda, která střílela góly jako na běžícím páse, měla mezi všemi spoluhráči velký respekt. Tedy až na Gravesena. Ten jej během jednoho z tréninků zvedl a mrsknul s ním o trávník. Výsledek nevinného žertíku? Vypadnutý zub.

Také další zajímavý moment zažil dnes již 42letý borec během působení ve španělské metropoli. Díky velké popularitě o něj stála spousta žen, a to včetně hereček z filmů pro dospělé. Jednoho dne se potkal s pornoherečkou Kirou Eggersovou, jež se později stala jeho partnerkou. „Úlovek“ mu záviděly tisíce mužů. Nyní si Gravesen užívá pozornosti půvabné Češky Kamily Persse, s níž si před oltářem řekli: „Ano“.

Zážitky si ale bývalý fotbalista nepřipsal pouze během madridské štace, ale také v předchozích působištích. V době, kdy oblékal dres Evertonu, za který odehrál 141 utkání, si ale mohl vážně ublížit. Společně s tehdejším spoluhráčem Waynem Rooneym si zahrával s pyrotechnikou. „Byli ve staré posilovně, asi 60 metrů dlouhé. Stříleli tam po sobě ohně. Měli velké rakety plné střelného prachu, drželi jejich konec a pálili na sebe,“ řekl trenér David Moyes.

Gravesena můžeme považovat také za workoholika. Fotbal totiž nebyl jedinou věcí, jíž se živil. Když začínal první profesionální angažmá ve Velje a ještě pravidelně nenastupoval, pracoval také s automobily. Jak uvádí server Daily Mail, tehdejší talent potřeboval někam investovat přebytečnou energii, a tak začal v dílně prodávat náhradní součástky do osobních vozů. Přemíra pracovní snahy si později vzala svou daň, bývalý dánský reprezentant se v noci „odnaučil“ spát, což se začalo projevovat na jeho výkonech.

Pátý a dost možná nejzajímavější Gravesenův příběh se začal psát v roce 2013, čtyři roky po ukončení jeho kariéry. Účastník dvou evropských šampionátu zamířil do Las Vegas, kde se díky pokeru stal miliardářem. Ocitl se v komunitě boháčů, koupil si luxusní dům. Jeho sousedy byli třeba slavní tenisté Andre Aggasi, Steffi Grafová či herec Nicolas Cage.

Gravesen měl vyhrát kolem 100 miionů liber, což jsou necelé tři miliardy korun. Ne vždy se mu ale v hazardu dařilo, během jedné hry se mu údajně povedlo prohrát téměř polovinu této částky. Dodnes si však žije v luxusu a prohání se po silnicích v luxusních sporťácích.

Nyní doufá, že zaznamená zisk z prodeje nové, příběhy nabité knihy. Bude jeho dílo úspěšné?