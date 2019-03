Škatulata obránců: zájem o veterány i slovenský talent, padne rekord? | iSport.cz

Barcelona by se nebránila odchodu Samuela Umtitiho, ale jen za správnou cenu

Barceloně pomohl vyhrát double, Francii zase zlato z mistrovství světa. Tak proč by se jej Blaugranas zbavovali? Důvodem je mimo jiné krajan Clement Llenglet. Zadák, který přišel ze Sevilly, se v katalánském klubu nevídaně chytil, a proti Umtitimu má jednu důležitou výhodu - podstatně menší náchylnost ke zranění.

Raphael Varane

Sezona Realu se po návratu Zinedina Zidana pomalu obrací, jedna trhlina se ale přece jen objevila. Raphael Varane podle zpárv španělských médií očekával, že poté, co hrál důležitou roli na zlatém mistrovství světa, bude mít i více zodpovědnosti v Madridu. Toho se ale zatím nedočkal, a tak by se nebránil odchodu. Do Madridu se z Lens stěhoval jako osmnáctiletý mladíček za zhruba 10 milionů eur (258 milionů korun), teď server transfermarkt.com odhaduje, že má cenu přinejmenším osmkrát vyšší.