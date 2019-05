Přestup de Ligta či Pogby v ohrožení. Vlivný agent dostal trest na tři měsíce | iSport.cz

Jedenapadesátiletý vlivný italsko-nizozemský agent, známý svými vysokými provizemi za uskutečněné přestupy, si zákaz vysloužil minulou středu u italské fotbalové asociace (FIGC). Ta svůj krok oficiálně nezdůvodnila, ovšem podle spekulací by měl být na vině přestup Gianlucy Scamaccy z AS Řím do PSV Eindhoven v roce 2015, při němž údajně došlo k porušení italských předpisů.

Sám Raiola reagoval na svém Twitteru, kde o zákazu prohlásil, že je politicky motivovaný a postavený na falešných důvodech a lžích. "Předpokládám, že italská asociace mi neodpustila kritiku katastrofálního stavu italského fotbalu a také její role v nedávných rasistických útocích," dodal prominentní agent.

V pátek se však Raiolovy vyhlídky na další velký přestup, mezi nimiž vyčnívá téměř tři roky starý přesun Paula Pogby z Juventusu do Manchesteru United za více než 93 milionů liber (v přepočtu přes 2,77 miliardy korun), výrazně zkomplikovaly, protože FIFA zákaz obchodovat s hráči rozšířila na celý svět.

O velký posun v kariéře tak může přijít například žádaný stoper Matthijs de Ligt, který je spojován s přesunem do Barcelony. O budoucnosti teprve devatenáctiletého kapitána Ajaxu Amsterdam, jehož tržní hodnota během této sezony vystoupala až na 70 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), už Raiola se zástupci katalánského klubu začal jednat, podle španělského deníku Marca ale jednání uvízla na mrtvém bodě kvůli Raiolově požadavku na 20% provizi z přestupu.

Na velký přestup může nejspíš zapomenout opora Manchesteru United Paul Pogba, o něhož má zájem Real Madrid. Pogba sice prohlásil, že angažmá pod trenérem Zidanem by pro něj bylo splněným snem, ovšem přestupy v Anglii se uzavírají ještě před koncem Raiolova trestu a dá se předpokládat, že vedení United nebude ochotné francouzského záložníka pustit bez možnosti zisku případné náhrady.

Trest však může letní přestupový trh ovlivnit více, než se může na první pohled zdát. Raiola je totiž agentem také útočníků Henrika Mchitarjana (Arsenal), Moise Keana (Juventus) a Maria Balotelliho (Marseille), záložníků Marca Verattiho (PSG) a Blaise Matuidiho (Juventus), obránce Konstantinose Manolase (AS Řím) nebo brankáře Gianluigiho Donnarummy (AC Milán). V minulosti zastupoval i české fotbalisty Pavla Nedvěda a Zdeňka Grygeru.

