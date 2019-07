Messi, Ronaldo, Salah a další. Fotbalistu roku ale nevyhraje loňský šampion | iSport.cz

V dresu Tottenhamu do klíčového souboje nastoupil i čerstvě uzdravený útočník Harry Kane • Reuters

Poté, co Argentinci na úvod podlehli 0:2 Kolumbii, jsou ve skupině B poslední o skóre za Katarem a postup do čtvrtfinále nemají ve svých rukách. • Reuters

V nominaci na cenu The Best pro nejlepšího fotbalistu roku 2019 podle FIFA jsou Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Frankie de Jong, Matthijs de Ligt, Eden Hazard, Harry Kane, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Mohamed Salah a Virgil van Dijk. Naopak se do ní nevešel loňský vítěz Luka Modrič.