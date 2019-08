Tři mrtví na fotbale. V Hondurasu šlo o život i někdejší hvězdě Celtiku | iSport.cz

Takový návrat do vlasti si Emilio Izaguirre nepředstavoval ani v nočních můrách. Po devíti letech se reprezentant Hondurasu vrátil domů, do klubu Motagua, který ho vychoval. Jenže při cestě autobusem na zápas s konkurenční Olimpií na autobus jeho klubu začaly létat lahve a kameny. Bývalý obránce Celtiku skončil se střepem v oku v nemocnici, zraněni byli i dva jeho spoluhráči.

„Díky bohu, že jsou všichni v pořádku,“ napsal pak na Instagram k fotce se zalepeným okem. Zranění fotbalistů by neměla být vážná.

Jenže útok rozpoutal násilnosti mezi fanoušky obou klubů přímo na stadionu i v jeho okolí. A jejich bilance už je tragická. Zemřeli minimálně tři lidé, některá média hovoří i o čtyřech mrtvých. Policie použila k rozehnání střetů slzný plyn, zápas byl samozřejmě odložen.

„Tři lidé zemřeli a dalších sedm je postřeleno nebo pobodáno, jeden z nich je malý chlapec. Tři ze zraněných dospělých jsou v kritickém stavu,“ řekla agentuře Reuters mluvčí místní nemocnice Laura Schoenherrová.

„Zprávy o mrtvých nás bolí. Všichni jsme Hondurasané a přece nezáleží na týmu. Musíme mít respekt k dalším lidem,“ napsal Izaguirre. Prezident Hondurasu Juan Orlando Hernández označil původce střetů za „teroristy“ a slíbil, že viníky dopadne. Na informace vedoucí k jejich vypátrání už je vypsaná odměna.

#RT @Reuters: Three dead after a soccer riot in Honduras. Read more: https://t.co/00znATUXrP pic.twitter.com/1BgEFVE6kH