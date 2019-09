Místo hřiště stovky stromů. Umělecký les odstěhoval ze stadionu fotbalisty | iSport.cz

Původní inspirace je víc než tři desetiletí stará. Kresba výtvarníka Maxe Peintera „Nekonečná přitažlivost přírody“ zobrazuje les na stadionu plném lidí v jinak do posledního centimetru zastavěném městě.

Peintnerův obdivovatel Klaus Littmann se rozhodl kresbu, která je v německy mluvících zemích námětem pro učebnice i pohlednice, přeměnit ve skutečnost. Vstříc mu vyšli v Klagenfurtu na jihu Rakouska. Tamní stadion pro 32 tisíc diváků, který byl vystavěn pro EURO 2008, se na dva měsíce proměnil v lesopark.

Stadion Wörthersee je pojmenován podle klagenfurtského jezera a i velkou sportovní stavbu nyní ovládá příroda. Fotbalisté místní Austrie, kteří aktuálně vedou druhou rakouskou ligu, budou minimálně dokonce října hrát domácí zápasy na přilehlém starém stadionku.

Na hrací ploše jsou tři stovky živých stromů. Některé váží přes šest tun a jde o největší uměleckou instalaci v rakouských dějinách. Littmannův projekt částečně financují sponzoři. Stromy šlo „adoptovat“ za pět tisíc eur a jejich skladba má připomínat průměrný les ve střední Evropě.

Dílo je přístupné každý den od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer. 27. října projekt skončí a stromy budou přesazeny zpět mimo stadion. Autor ho považuje i za varování: „Připomíná, že příroda, kterou často považujeme za samozřejmost, se může objevit pouze ve speciálně určených prostorech. Jako už je tomu v některých případech u zvířat v zoologických zahradách.“

FOR FOREST

'The Unending Attraction of Nature'

🌳🌳🌳

Today we are heading to Klagenfurt!

Klaus Littmann has prepared the largest public art installation in Austria. This temporary art intervention transformed Wörthersee football stadium in Klagenfurt.

🌿🌿🌿@forforest_art pic.twitter.com/GzJmqVxsw0