Pekhart blíž k domovu. Legia ohromila zázemím, jak prožíval domácí porod? | iSport.cz

Poznal fotbal v Německu, Řecku, Izraeli i ve Španělsku. Teď Tomáš Pekhart kývl na další výzvu. V Legii Varšava poznává český útočník špičkový tým, kterému by měl svými góly pomoct vystřílet titul v polské Ekstraklase. „Všechno do sebe zapadlo,“ vypráví třicetiletý forvard pro iSport Premium o rychlém přesunu z Las Palmas. Mluví i o rodinném štěstí, když se s manželkou Adélou o Vánocích dočkali narození dcery Noelie Sarah.

Jak probíhal přestup z Las Palmas, proč jste zvolil zrovna Polsko?

„Mám za sebou hektické dny. První kontakt proběhl asi čtrnáct dní zpátky, pak už to šlo rychle, když jsem se dohodl já na svých podmínkách s Legií. Musely se domluvit i kluby mezi sebou, Legia všechno splnila a vyšla Las Palmas vstříc. Zbývalo už jen to, abych přiletěl do Polska, prošel zdravotními testy a následnými procedurami, které s přestupem souvisí, pak se to mohlo uzavřít. V zimě jsem měl i jiné nabídky z různých zemí, také ze Španělska. Kluby ale nebyly schopné splnit požadavky Las Palmas.“

Co rozhodlo pro změnu klubu?

„To, že jsem dostal takovou nabídku. Všechno do sebe zapadlo, všichni byli spokojení. Co se týká rodiny, jde bohužel úplně o nejhorší načasování (Pekhartovým se před Vánoci narodila holčička). Ale ve fotbalovém světě člověk neví, kde bude druhý den, nejde nic plánovat. Seběhlo se to takhle, před čtrnácti dny bych neřekl, že budu teď v Polsku.“

Udělala na vás Legia velký dojem?

„Legia překonala mé očekávání. Věděl jsem, že jde o klub se super zázemím a vším okolo, je to všechno na vysoké úrovni. Od prvního dne, kdy začaly mé zdravotní testy, všechno okolo skvěle fungovalo.