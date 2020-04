Tanečky u parťáka Schicka. Delegace z Barcelony chce trumfnout Liverpool | iSport.cz

Získat rozjetého Martíneze z Interu může být pořádně nákladná záležitost, proto Barcelona hledá i jiné alternativy. Velmi zajímavé zboží řádí na německých bundesligových trávnících. Werner má v Lipsku smlouvu do léta 2023, nicméně kontrakt obsahuje výstupní klauzuli na 52 milionů liber (1,6 miliardy korun). Taková suma nemusí být ani v časech koronavirové krize zásadním balvanem a dělá z 24letého šutéra jedno z nejlákavějších zboží na trhu.

Zástupci Barcelony nelenili a ještě na začátku března, než se svět zastavil kvůli virové pandemii, vyrazili do Německa. Sportovní ředitel Eric Abidal a jeho asistent Ramon Planes se měli sejít s Wernerovým otcem, aby naťukli vzájemné sympatie. V rámci výjezdu sledovali i povedenou odvetu osmifinále Ligy mistrů, ve které Lipsko doma smetlo Tottenham 3:0. Werner se v zápase střelecky neprosadil.

Spoluhráč Patrika Schicka nastřílel v 25 zápasech přerušené bundesligové sezony 21 gólů, celkem jich nasázel v aktuálním ročníku už 27. Ve 24letech vyrostl do hvězdy nejvyššího kalibru, je na něj spoleh a psychicky se nesloží ani v nejtěžších zápasech. Dokázal by to i v největších klubech? Zapojte se do diskuze.

Barcelona má v boji o skvělého zakončovatele velkého soupeře. Delší dobu se o Wernera zajímá Liverpool, kterému šéfuje německý trenér Jürgen Klopp. Krajan na lavičce může hrát v útočníkově hlavě zásadní roli, podle mnoha zpráv je připravený na laso z Anfieldu kývnout.

„Mají Jürgena Kloppa, nejlepšího trenéra na světě, který je z Německa. Existuje mnoho důvodů, proč by mi jeho styl mohl sedět,“ prohlásil obletovaný hráč.

Liverpool (případně jiný zájemce) musí vyplatit výstupní klauzuli do 15. června, pak vyprší její platnost. Werner by poté za běžných okolností stál nejspíš ještě víc. Jenže jak moc zahýbe s přestupovými cenami koronavirová stopka? Možná i proto „Reds“ nechtějí udělat dohodu hned a počkají, kam se cena německého reprezentanta dostane v létě.

Místo toho uvažují o jiném ofenzivním zboží. V Chelsea v létě vyprší kontrakt brazilskému šikulovi Willianovi, „blues“ nechtějí 31letému hráči nabídnout požadované tříleté prodloužení. Do Liverpoolu by tak mohl odejít zadarmo.