Sport Magazín a talent Sadílek: půlmilion proti viru i dřina v PSV | iSport.cz

Jakmile udeřila koronavirová pandemie, poslal domů z Nizozemska do první linie půl milionu korun. Udělal to ve dvaceti letech a považuje to za samozřejmost. Michal Sadílek, člen A-týmu PSV Eindhoven, se nejen tímto činem vzepřel veřejnému mínění o hloupých a do sebe zahleděných fotbalistech, kteří mají místo hlavy kopací míč. V rozhovoru pro páteční Sport Magazín vypráví o zajímavé kariéře, české výchově, holandské dřině i o šanci dostat se na EURO. Magazín si můžete pořídit také na iKiosek.cz.