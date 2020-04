Talent Sadílek jako Jágr? Poslanec ho navrhuje na státní vyznamenání | iSport.cz

Nechtěl sedět s rukama v klíně. Michal Sadílek brzy po vypuknutí pandemie koronaviru začal z Nizozemska sondovat situaci v Česku a nakonec se rozhodl finančně pomoct: poslal celkem půl milionu korun nemocnici v rodném Hradišti a Uničovu, který se s dalšími dvaceti okolními obcemi musel na dva týdny zavřít do karantény.

Na tohle gesto reagoval poslanec Petr Gazdík. Sadílkův „soused“ ze Slovácka, zastupitel Zlínského kraje a bývalý starosta Suché Loze navrhuje hvězdičku Eindhovenu a klíčového hráče české jednadvacítky na medaili Za zásluhy.

„V těžkých časech se pozná skutečný charakter člověka. Pomoc, kterou Michal Sadílek poskytl, ukázala, že i přes svůj mladý věk je velkou osobností. Je příkladem nejen sportovcům, ale i dalším osobám veřejného života, že by měly nést spoluodpovědnost za podobu světa kolem nás,“ poklonil se Gazdík.

„Není to jen o penězích, ačkoli půl milionu korun, které daroval potřebným, nejsou ani pro reprezentačního sportovce pouhé drobné. Je idolem mnoha mladých lidí, kteří ho sledují a berou si z něj příklad. A Michal ukázal, že díky jeho charakteru je jim dobrým příkladem hodným následování. Proto jsem se rozhodl navrhnout ho na medaili Za zásluhy,“ vysvětlil Gazdík.

„Co k tomu dodat... Potěšilo mě to, když mi pan Gazdík zavolal. Já jsem hlavně rád, že ty peníze určitým způsobem pomohly lidem nebo organizacím v boji s koronavirem,“ reagoval Sadílek pro deník Sport. „Když mi potom pan Gazdík zavolal a řekl mi, že mě navrhuje na státní vyznamenání, byl jsem mile překvapený. Ale že bych s tím počítal, nebo bych chtěl za každou cenu takové ocenění dostat, to vůbec. Snad jsem pomohl. Doufám, že se brzy dá všechno do pořádku.“

Teď je na řadě prezident Miloš Zeman. To on rozhoduje o tom, komu vyznamenání udělí. Státní vyznamenání se obvykle předávají na slavnostním ceremoniálu ve Vladislavském sále Pražského hradu 28. října, v den výročí vzniku Československa. Vyznamenaných českých sportovců znají dějiny několik – třeba hokejová legenda Jaromír Jágr má metály hned dva – medaili Za zásluhy 1. stupně a medaili Za zásluhy 2. stupně.