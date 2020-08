Messi do City? Klub má plán, jak ho zaplatit a vydělat. Zavede i extra daň

V kancelářích Manchesteru City je teď agenda nastavena jasně – všechno podřiďte Lionelu Messimu! Sky Blues podle zpráv z Anglie už přes týden intenzivně pracují na všech frontách, aby argentinskou superstar převlékli do svého dresu a zavázali si ji dlouholetou smlouvou. A ačkoli je případný přestup bude stát velký balík peněz, mají i konkrétní plán na to, jak na Messiho příchodu vydělat.

City vyslali jasnou zprávu: Máme na tebe. Ferrán Soriano, který je prezidentem klubů City Football Group v Manchesteru, New Yorku a Melbourne, o tom měl Messiho osobně přesvědčovat. Právě Soriano a sportovní ředitel Txiki Begiristain mají být důležitými faktory v Messiho rozhodnutí. Ikona Barcelony totiž s nimi má nadstandardní vztahy, zatímco s prezidentem „Blaugranas“ Josepem Mariou Bartomeuem jsou na bodu mrazu. Koneckonců, měl to být sám Messi, který po vysoké prohře 2:8 v semifinále Ligy mistrů s Bayernem Mnichov Soriana kontaktoval.

Třetím do party, za kterým se Messi v Manchesteru těší, je kouč Pep Guardiola. Když katalánský stratég v roce 2012 odcházel z Barcelony, Argentinec byl tak zdrcený, že ani nezvládl navštívit jeho poslední tiskovou konferenci. Chyběl tam jako jediný z hráčů A týmu. „Musím Pepovi poděkovat za vše, co mi dal. V kariéře, ale i v osobní rovině. Cítím silné emoce, proto jsem se tiskovky raději nezúčastnil,“ loučil se pak na sociálních sítích. Guardiola ještě v únoru hovořil o tom, že svému dobrému příteli přeje, aby kariéru zakončil v Barceloně. To ale ještě netušil, kam až se vztahy mezi klubem a hráčem dokážou napnout…

Podle zdrojů The Times bude muset Messi v případě přesunu přijmout maličkaté sražení mzdy, ovšem nic dramatického, na co by nemohl kývnout. Momentálně má podle zdrojů L'Equipe pobírat základní plat 71 milionů eur ročně (1,8 miliardy korun), se všemi bonusy až přes 120 milionů eur (3,1 miliardy korun). V Manchesteru pro něj narýsovali celkem jasný plán – po příští čtyři roky bude ambasadorem City Football Group, z toho tři stráví na Etihad Stadium a ten poslední dohraje v americké MLS coby hvězda New York City.

Jak ho dostanou z Barcelony? Možnosti jsou dvě. Messi chce využít klauzule, která mu umožňuje vypovědět smlouvu a stát se volným hráčem. Katalánský klub argumentuje, že tahle možnost vypršela v červenci, Argentincovi zástupci tvrdí, že kvůli posunutí ročníku vinou koronavirové pandemie by její platnost měla být odsunutá do konce sezony. Podle zdrojů anglického tisku by FIFA dovolila City podepsat Messiho jako volného hráče i předtím, než bude celá smluvní tahanice s Barcelonou oficiálně vyřešená, a případné problémy řešila zpětně.

Citizens ale nechtějí riskovat případné finanční postihy a pokoušejí se s katalánským klubem domluvit na přestupu. Zaplatit jeho astronomickou výstupní klauzuli ve výši 630 milionů liber je pochopitelně nesmysl. Zástupci manchesterského klubu podle zdrojů ESPN nabízejí částku mezi 90 a 135 miliony liber (2,6 až 3,9 miliardami korun) a hráčské kompenzace. Do Barcelony jsou ochotní poslat mladé talenty jako je stoper Eric Garcia či bek Angeliňo, který v uplynulé sezoně zaujal na hostování v Lipsku.

City budou muset za fotbalovou superstar hodně utratit, hodlají na megapřestupu ale taky pěkně vydělat. 42 sponzorů a partnerů klubu podle Daily Mailu informovali o tom, že v případě úspěšného transferu zavedou „Messiho daň.“ Její princip je jednoduchý – za to, že se v promo materiálech vedle dalších hráčů City objeví i Messi, budou firmy muset klubu zaplatit víc peněz. Je to logické, argentinská hvězda je ve fotbale „značka“ srovnatelná jen s Cristianem Ronaldem, mezi své sponzory počítá giganty jako Lays, Pepsi a Adidas. „Byla by to velmi štědrá dohoda i na poměry tohoto klubu. Ale dává to smysl, vždyť by podepsali hráče, který víceméně převyšuje svůj sport. Jako Tiger Woods v golfu, nebo Michael Jordan v basketbalu,“ okomentoval zvláštní daň pro Daily Mail expert na fotbalové finance Kieran Maguire.