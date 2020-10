TOP přestupy last minute: Cavani na Old Trafford i hodně aktivní Bayern

Do posledních vteřin drnčí telefony a intenzivně se jedná o možném posílení kádru. Tak ve spoustě klubech po celé Evropě vypadá tzv. deadline day, hektický závěr přestupového okna. A byť se v pondělí nečekal transfer žádné absolutní superhvězdy, spousta zajímavých hráčů dres ještě změnila. Které přestupy last minute by vám neměly uniknout?

Otázkou je, v jaké kondici skutečně bude, poslední soutěžní zápas odehrál v březnu ještě před vypuknutím koronavirové pandemie. Od té doby ani ťuk. United po víkendovém výprasku od Tottenhamu (1:6) posilovali také obranu, z Porta přišel Brazilec Alex Telles . Do AS Řím naopak definitivně přestoupil jiný defenzivní hráč, Chris Smalling , který v Itálii už hostoval během minulé sezony.

„Thomase jsme nějakou dobu sledovali, máme opravdu radost, že se nám podařilo přivést tak kvalitního hráče. Je to dynamický záložník se skvělou energií, přinese nám spoustu zkušeností z top klubu, který hraje na nejvyšší úrovni v Lize mistrů i La Lize,“ prohlásil trenér Arsenalu. Opačným směrem na hostování do Španělska putoval Lucas Torreira .

David Pavelka – Sparta

V českých klubech se tzv. deadline day obvykle neprožívá tolik jako třeba v Anglii, není zvykem, že bychom na možné posily čekali až do půlnoci. Včera ovšem bylo všechno jinak. Spartě se jen pár minut před definitivním uzavřením přestupového okna podařilo domluvit se záložníkem Davidem Pavelkou.

Reprezentační středopolař, který teď čtyři a půl roku hrál za tureckou Kasimpasu, se vrací do klubu, který dobře zná. Na Letné s dospělým fotbalem před přestupem do Liberce začínal. „Ve Spartě jsem vyrostl a dostal se až do áčka, tam jsem se ale výrazněji neprosadil. Teď chci i sobě dokázat, že na to mám,“ prohlásil Pavelka.