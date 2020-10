Exsparťan Costa míří do Indie! Těším se na novou kulturu, řekl

Obránce Sparty Costa skončil na zemi, ale bral to s úsměvem • Michal Beránek (Sport)

Kapitán Costa poslal Spartu do vedení a se zaplněným stadionem si to náležitě užíval • Mária Rušinová/Sport

Costa slaví trefu do sítě Trabzonsporu • Pavel Mazáč (Sport)

Sedmileté spojení vzalo v polovině července za své. Costa Nhamoinesu a Sparta ukončili spolupráci, přesněji řečeno po vypršení smlouvy se z obránce stal volný hráč. Zimbabwan na sobě nepřestal pracovat, trénoval individuálně a hledal si angažmá. Nyní se dočkal – míří do indického celku Kerala Blasters.

Byl jedním ze symbolů Sparty posledních let. Na Letné patřil do party, která získala double (2013/2014), v následující sezoně pomohl při cestě do čtvrtfinále Evropské ligy. Costa Nhamoinesu ale po vypršení kontraktu na Letné už nepokračuje.

„Nechtěl jsem, aby to takhle skončilo, ale je to tak. Děkuji vám za všechny ty roky. Byli jsme spolu v dobrém i zlém, doufám, že to tak bude i dál,“ loučil se Costa v češtině s fanoušky Sparty ve videu, které natočil pro klubové stránky.

„Děkujeme Costovi za odvedenou práci a výkony. V průběhu času se stal pravým sparťanem. Je zářným příkladem toho, že i cizinec může být pro Spartu velkým přínosem, pokud má správný charakter a identifikuje se s klubem a jeho hodnotami,“ podotkl sportovní ředitel Letenských Tomáš Rosický.

Byť je Costovi 34 let, pracoval na sobě po konci na Letné dál. Trénoval, dřel a současně hledal nové angažmá. Spekulovalo se o možném návratu do Polska, odkud přišel do Sparty, realita je ale nakonec jiná.

Rodák z Harare si vyzkouší indickou fotbalovou ligu. Nově bude totiž oblékat dres celku Kerala Blasters. Ten skončil v uplynulém ročníku na 7. místě. „Blasters mají na novou sezonu skvělý plán, jsou hladoví po úspěchu. To je pro mě motivace. Těším se, až poznám nové spoluhráče a naučím se nové kultuře. Rád bych poděkoval vedení za to, že ve mně věří,“ uvedl po podpisu smlouvy Costa.

„Chci vám říct, že se cítím fantasticky, když jsem nyní součástí Blasters. Je to velký klub s vášnivými fanoušky. Udělám vše, aby se úspěch dostavil. Takže ahoj žlutá armádo, jsem tu s vámi,“ dodal bývalý obránce Sparty ve chvíli, kdy si vyhrnul bílé tričko, pod nímž měl schované další, síťované, ale hlavně žluté.

The Warrior is now #YennumYellow 💛#SwagathamCosta pic.twitter.com/1YFJakyUOM — K e r a l a B l a s t e r s F C (@KeralaBlasters) October 11, 2020

Vedení indického celku si od Costy hodně slibuje. „Odehrál více než 200 zápasů ve Spartě, gigantovi českého fotbalu, některé i jako kapitán. Do našeho klubu přináší směs zkušeností a odborných znalostí. Jeho úspěchy v Evropě jsou působivé a odrážejí jak jeho povahu, tak talent. Těšíme se na spolupráci v nadcházející sezoně,“ představil novou posilu sportovní ředitel Blasters Karolis Skinkys.