Trenér Trucha vyráží na další africké dobrodružství, povede keňské „leopardy“

Zatímco jiní čeští trenéři se vydávají do oblasti Perského zálivu, on vyráží do Afriky. Trenér Tomáš Trucha tam už vedl celkem čtyři týmy v JAR a Botswaně. Nyní ho čeká další zajímavá výzva: čerstvě podepsal smlouvu s prvoligovým klubem AFC Leopards z Keni. „Je to jeden ze dvou nejslavnějších a nejúspěšnějších klubů v zemi,“ říká Trucha, jenž uzavřel kontrakt na dva roky.