Problémy za TŘI miliardy a víc aneb Přestupy, které se úplně nepovedly

Joao Félix (21)

útočník

2019: Benfica >>> Atlético

127 200 000 eur (3,4 miliardy korun)

Subtilní technik se do agresivního a pracovitého Atlétika hodí asi jako pěst na oko – a podle toho to taky zatím vypadá. Joao Félix nemá špatná čísla, jenže určitě čekal od tohoto angažmá víc. A stejně to cítí i klub, který za žádného hráče víc nikdy nezaplatil. „Talent bez patřičné touhy je málo,“ vzkázal portugalskému reprezentantovi kouč Diego Simeone jasně.