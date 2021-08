Vyhlídky 11 nových trenérů ve velkých klubech. Mourinho pod palbou už teď

José Mourinho, Nuno Espírito Santo i Julian Nagelsmann. Všichni tři mají od nové sezony nové působiště • FOTO: Koláž iSport.cz Trenérský post? Peklo je proti tomu báječné místo. Samozřejmě ne vždy. Tohle je přehled nových koučů, kteří se rozkročili na velitelském můstku známých fotbalových klubů. Muži dost schopní, aby uspěli. Dost zkušení, bystří a vynalézaví, aby z pekla udělali ráj.

Carlo Ancelotti (Real Madrid) Starý známý se vrací. Ancelotti vedl Real dvě sezony (2013–15) a v roce 2014 dobyl Ligu mistrů. Vytoužený triumf, Bílý balet na něj čekal 12 let. Jeho asistentem nebyl nikdo jiný než Zinedine Zidane, tehdy kouč v zácviku, nasávající od Itala trenérskou moudrost a znalosti. Cristiano Ronaldo zažíval nejbáječnější období, nastřílel 112 gólů a hřál se v paprscích Zlatého míče. Skvělý fotbal předváděl Gareth Bale, jenž na Ancelottiho nedá dopustit, a když Big Carlo odešel, v Madridu byla nouze o papírové kapesníčky – Velšan skoro všechny spotřeboval. Teď je 62letý lodivod, který vyhrával tituly s AC Milán, Chelsea, PSG či Bayernem v těžší pozici. Bez vůdců Sergia Ramose a Raphaëla Varanea je obrana jako pevnost bez hradeb. Experti tyto ztráty hodnotí jako větší ránu než Ronaldovo arrivederci. David Alaba je fajn posila, ale dlouholeté lídry sotva nahradí. Třicátníci Benzema, Modrič, Marcelo, Kroos, Bale nebo Hazard jsou velezkušení, to má Carlo rád, ale bude to stačit? Carlo Ancelotti je novým trenérem Realu Madrid • Foto Reuters

José Mourinho (AS Řím) Comeback po 11 letech. V Itálii pozlatil Inter Milán (2008–10), s nímž vyhrál Ligu mistrů a dvakrát Serii A. Jenže tehdy měl k ruce superklasu jako Javier Zanetti, Wesley Sneijder, Zlatan Ibrahimovic, Samuel Eto'o či Diego Milito. Takové bouráky v AS Řím postrádá. Mourinho čelí kritice. „To nejlepší má za sebou,“ řekl Paolo Di Canio, bývalý útočník a dnes TV expert. „Nehraje fotbal, ale antifotbal. Pobaví vás na tiskovce – kontroverze je dobré divadlo. Ale když jde o rekonstrukci týmu, selže. To jsme viděli u Red Devils i Spurs.“ José na to: „Jsem obětí vlastního úspěchu. Vyhrál jsem titul s Chelsea, tři trofeje s United a dosáhl finále poháru s Tottenhamem. Co je u jiných úspěch, je u mě katastrofa.“ 7. Vlci skončili v minulé sezoně až sedmí. Předtím pátí a šestí. V letech 2013–18 byli třikrát druzí a dvakrát třetí. Titul vyhráli v roce 2001 (Fabio Capello). Od té doby neuspěli trenéři Spalletti, Ranieri, Enrique, Garcia či Fonseca. Výrok: „Když pohlédnete na italský fotbal, vidíte mistry Evropy, většina reprezentantů hraje Serii A. Pokud i přesto není považovaná za špičkovou ligu, musíme s tím něco udělat.“ José Mourinho se představil jako nový kouč AS Řím • Foto ASRoma.com

Massimiliano Allegri (Juventus) Sarri ani Pirlo štěstí nepřinesli. Co hůř, minulou sezonu Juventus ztratil nadvládu (Serii A panoval 9 let) a s krvavě odřenýma, téměř amputovanýma ušima proklopýtal do Ligy mistrů (jako čtvrtý v pořadí). Proto se vrací spasitel Max. Ten vedl Juve pět let (2014–19) a dobyl s ním 11 trofejí. Dvakrát ho navigoval do finále Champions League. Allegri si užíval dvouleté volno. Odmítl Chelsea, Arsenal, PSG i Real. Odpočíval, četl a tančil v populární televizní soutěži (StarDance). Nyní to bude jiný rej a choreografie. Vytěží plný potenciál z De Ligta, Chiesy, Kulusevského či McKennieho? 25 Tolik gólů je podle Allegriho schopen dát Paulo Dybala. Argentinec (27 let), který sklíčeně vypadl z reprezentace, hledá nezvěstnou formu. Nejlepší fotbal hrál pod Maxem. Výrok: „CR7 je pořád pan Střelec a chytrý chlap. Řekl jsem mu: Tahle sezona je extra důležitá. Máš větší zodpovědnost – dřív jsme měli zkušenější kádr, teď jsou tu mladí kluci a ty je musíš vést.“ Trenér Juventusu Massimiliano Allegri • Foto ČTK / AP / Antonio Calanni

Simone Inzaghi (Inter Milán) Bývalý útočník a mladší bratr kanonýra Filippa „Superpippa“ Inzaghiho vyšel ze stínu staršího sourozence jako vážený kouč, který z Lazia vytvořil oddíl zabijáků a k výšinám pozvedl Immobileho, Milinkoviče-Saviče, Alberta, Correu či Andersona. Ukořistil Italský pohár a dvakrát Superpohár. Antonio Conte je pryč a k dispozici nejsou ani Christian Eriksen, který po kolapsu netuší, bude-li pokračovat dál, a Achraf Hakimi, vynikající pravý bek, jenž zběhl do PSG (60 milionů eur). Další velká rána přišla až nyní. Odchod superkanonýra Romela Lukaka do Chelsea, který za Inter nasypal 64 tref během dvou let. Jinak se Inzaghi může spolehnout na šampiony (Lautaro Martínez, Milan Škriniar, Stefan de Vrij, Nicolo Barella, Alessandro Bastoni). Výrok: „Těším se na velké dobrodružství své kariéry a nemám v úmyslu slevovat z vysokých cílů. Vedení mi slíbilo, že tým zůstane konkurenceschopný a silný jako minulý rok.“ Simone Inzaghi povede Inter Milán • Foto Reuters

Christophe Galtier (Nice) Čtyři roky vedl Lille (2017–21) a v minulé sezoně slavil titul, což byl šok a senzace. Hráči z PSG se cítili naprosto strašně. Jako buňky bez molekul. Aspoň že miliony z Kataru tekly dál. Kdyby penězovod vyschl, Neymar by naříkal, že nemá na kadeřníka, Mbappé na uklízečku a Verratti na cigarety. Galtier je znamenitý taktik, velebený za příkladnou práci s mladými hráči. V Lille dal velký prostor mnoha talentům a ze štěňat udělal šelmy (Renato Sanches, Jonathan David, Timothy Weah, Sven Botman, Jonathan Ikoné či Boubakary Soumaré). 3x Tolikrát byl Galtier vyhlášen nejlepším trenérem Ligue 1. Dvakrát se mu to povedlo na lavičce Lille (2019 a 2021) a jednou Saint-Étienne (2013). Výrok: „Budeme akční a ofenzivní, těším se na vlčáky jako Kasper Dolberg, Amine Gouiri, Justin Kluivert nebo Jean-Clair Todibo. Předvedeme dobrý fotbal.“ Trenér Nice Christophe Galtier • Foto Profimedia.cz

Peter Bosz (Lyon) Bosz dosáhl věhlasu v Ajaxu, pak trénoval Dortmund (od června do prosince 2017) a poslední tři roky Bayer Leverkusen. Lyon čeká na titul 13 let a tři roky se neprotlačil do Ligy mistrů. Přišel o největší hvězdu, nejzdatnějšího snajpra a nejvášnivějšího rapera – Memphis Depay odtančil do Barcelony. Nejslavnějším lyonským odchovancem je Karim Benzema. Ten v roce 2009 přestoupil do Realu Madrid (35 milionů eur), kde nastřílel 280 gólů a je pátým nejlepším kanonýrem v historii Bílého baletu. Je mu 33 let a čím dál hlasitěji se mluví o jeho návratu do Lyonu. Za rok? Za dva? 300 Tolik milionů eur Lyon získal v posledních pěti letech za prodej opor jako Tanguy Ndombélé, Alexandre Lacazette, Ferland Mendy, Corentin Tolisso, Samuel Umtiti, Mariano Díaz či Nabil Fekir. Výrok: „Nadchla mě kvalita záložní řady. Houssem Aouar, Lucas Paquetá, Bruno Guimaraes nebo Rayan Cherki jsou podle mě absolutní špička.“ Trenér Lyonu Peter Bosz • Foto Profimedia.cz

Julian Nagelsmann (Bayern Mnichov) Mladý kouč (34 let), tři roky řídil Hoffenheim a dva Lipsko, s nímž skončil třetí a druhý (postoupil s ním i do semifinále LM). Jeho týmy mají pevnou obranu, živý projev a tryskový pohon, hlavně z křídelních pozic. Možná nejslibnější trenér světa (nesnáší přezdívku Baby Mourinho). Jenže Bayern je svět sám pro sebe. Získá si hráče? Neuera, Kimmicha, Goretzku, Müllera či Lewu? Budou pro něj dřít? Akceptují jeho vize a nečekané varianty? Niko Kovač pohořel... Bayern opustili David Alaba, Jéróme Boateng a Javi Martínez. Obranu bude mít pod palcem Lucas Hernández a Dayot Upamecano, stoper za 42 milionů eur, jehož Nagelsmann dobře zná z Lipska. Významnou roli budou mít krajní beci – rychlíci Alphonso Davies a Benjamin Pavard. Mnichovský velkoklub musel Nagelsmanna vykoupit. Lipsku zaplatil 20 až 30 milionů eur. Za trenéra rekordní poplatek. 9x Devětkrát za sebou ovládl Bayern bundesligu a rekordman Robert Lewandowski byl pětkrát nejlepším střelcem (celkem za Der FCB nastřílel 294 gólů během sedmi sezon). Trenér Bayernu Mnichov Julian Nagelsmann • Foto Reuters

Marco Rose (Borussia Dortmund) Jürgen Klopp opustil tým v červnu 2015 a Dortmund od té doby vystřídal pět trenérů (Tuchel, Bosz, Stöger, Favre a Terzič). Rose je koučem číslo šest a srdce fanoušků se zatetelilo radostí. „Tenhle chlap je frajer,“ radovali se. „Jsme rádi, že ho máme.“ Rose si vydobyl respekt v RB Salcburk a Mönchengladbachu. Rád pracuje s mladými, na které hodně sází. V Salcburku dal první šanci borcům jako Dayot Upamecano, Dominik Szoboszlai, Takumi Minamino, ale i Erling Haaland. V Die Borussen vychoval hvězdu z Marcuse Thurama. Jadon Sancho už parkuje na Old Trafford, místo něj přichvátal Donyell Malen z PSV Eindhoven. Rose musí naostřit ocel mladých čepelí (Erling Haaland, Jude Bellingham, Giovanni Reyna či Youssoufa Moukoko). Výrok: „Chci vidět emoce, chci vidět touhu, chci vidět hlad a nenasytnost. Rychle, dynamicky, aktivně vpřed. Kdo není aktivní, končí. Kdo nesprintuje, končí. Kdo nebojuje, končí.“ Trenér Dortmundu Marco Rose (vlevo) • Foto Reuters

Patrick Vieira (Crystal Palace) Do Premier League se vrací slavné jméno, záložník s autoritou, ryzí lídr a kapitán, jenž kupil tituly s Arsenalem a Interem Milán. Mistr světa i Evropy, muž, který má respekt všude, kam vkročí, a nejen kvůli tomu, že měří 192 centimetrů a má pohled, že by se i kameny klidily z cesty. Vieira odehrál 107 zápasů za francouzskou reprezentaci a trénoval New York City FC (2016–18) a Nice (2018–20). Crystal Palace posledních osm sezon lapá po dechu v druhé polovině tabulky a nic na tom nezměnili Tony Pulis, Alan Pardew, Sam Allardyce a uplynulé čtyři roky ani Roy Hodgson. Předloni vydělali Eagles hodně peněz, když Manchesteru United prodali pravého beka Aarona Wan-Bissaku (55 milionů eur). Čekalo se, že ještě víc utrží za Wilfrieda Zahu. O supermana Orlů stály dlouho Arsenal s Tottenhamem, ale z přestupu vždy sešlo. 70x Tolikrát se trefil Wilfried Zaha během deseti let v Selhurst Parku. K tomu přidal 40 asistencí. Crystal Palace s ním a Crystal Palace bez něj, to je velký rozdíl. Trenér Crystal Palace Patrick Vieira • Foto Reuters

Nuno Espírito Santo (Tottenham) Spurs skončili v Premier League sedmí, což je nejhorší výsledek od roku 2009. Předchozí sezonu byli šestí, taky žádná sláva. Nuno krmil čtyři roky Vlky z Wolverhamptonu a vykonal dobrou práci, což mu vyneslo všeobecné uznání. Vzestup borců jako Rúben Neves, Adama Traoré, Raúl Jiménez, Pedro Neto, Daniel Podence či Diogo Jota mu slouží ke cti. Tottenham opustili ostřílení Toby Alderweireld, Danny Rose a Erik Lamela, přišel zatím jen Bryan Gil, španělský křídelník ze Sevilly. Nuno čeká hodně od chlapíků jako Heung-min Son, Tanguy Ndombélé, Pierre-Emile Höjbjerg, Giovani Lo Celso či Steven Bergwijn. Hodně štěstí. 1961 Rok, kdy Tottenham vyhrál naposledy titul (60 let marných snů). 1991 – rok, kdy naposledy dobyl FA Cup (30 let čekání). 2008 – rok, kdy naposledy vyhrál... aspoň něco (Ligový pohár). 130 Tolik milionů eur zhruba činí tržní hodnota Harryho Kanea. Kapitána, který za Spurs nastřílel 221 gólů během 7 let. V minulé sezoně si v lize připsal nejvíc gólů (23) i asistencí (14). Uteče do Manchesteru City? Fanoušci Tottenhamu by se tloukli do hlavy minimálně do Vánoc. Nuno Espírito Santo je novým koučem Tottenhamu • Foto Reuters