Hašek rozhodl kanonádu v Turecku, Csaplárova past sklapla expresně

Tohle byl zápas, jaký se jen tak nevidí! To, co se v něm přihodilo, by totiž vydalo klidně na tři jiná utkání. A přímým aktérem byl i záložník Martin Hašek mladší, jenž od léta působí v tureckém druholigovém Erzurumsporu. Právě on rozhodl parádním volejem duel svého týmu s Altinordu, který skončil divokým skóre 6:2. K vidění při tom byly tři góly v nastavení první půle a Csaplárova past, která sklapla ještě rychleji, než „správně“ měla...

Děly se věci. Nejdříve to vypadalo, že za vítězstvím se poženou hosté. Vždyť do vedení šli už v 5. minutě a v té druhé nastaveného času prvního poločasu přidali další gól. Neznamenalo to nicméně, že by to byla záruka konečného úspěchu.

Pro takovou situaci se vžil termín pojmenovaný po českém kouči Josefu Csaplárovi, podle něhož není ve fotbale nic horšího než vést do přestávky 2:0. Proč? Protože tým, který dvakrát skóroval, může ve druhé půli polevit a tvrdě za to zaplatit.

Tentokrát takzvaná Csaplárova past sklapla dokonce ještě dříve. Rozhodčí přidával neobvykle dlouho a třicetiletý útočník Eren Tozlu toho dokonale využil. V páté minutě nastavení první půle nejprve snížil, a v sedmé vyrovnal. Po pauze už sázeli góly jen jeho spoluhráči, přičemž rozhodující na 3:2 v 51. minutě vstřelil právě Hašek junior. Odrazil se k němu míč po hlavičkovém souboji a zpoza šestnáctky se do něho z voleje opřel. Balon ještě před brankovou čarou skočil a zapadl k levé tyči.

SESTŘIH utkání, krásný gól Martina Haška najdete v 8. minutě videa

Hašek po divokém fotbalovém rozvodu se Spartou, který definitivně na začátku listopadu uzavře Mezinárodní sportovní arbitráž (CAS), působil na jaře v druholigových Würzburger Kickers. V létě se pak přesunul do Erzurumu: ten čerstvě sestoupil z nejvyšší soutěže a chtěl by zase zpět.

Šestadvacetiletý Hašek slavil první trefu ve svém pátém zápase. Nebyl ovšem jediným známým jménem z české ligy, jež se objevilo v zápise mezi střelci pozoruhodného utkání. Čtvrtou trefu přidal středopolař Herolind Shala, který to zkoušel ve Spartě nebo na hostování v Liberci. Navrch pak přidal ještě jednu asistenci. I díky němu a Haškovi je Erzurumspor v tabulce třetí.