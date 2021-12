TOP 5 hráčů, o které bude rvačka: hvězdy Lipska i talent Leverkusenu

Evropské ligy běží závratným tempem a brzy nás bude čekat zimní přestupové okno. Zájem velkoklubů by mohl být o šikovné hráče Lipska – i bývalý kouč tohoto týmu Ralf Ragnick si do nového působiště v Manchester United z kádru rudých býků vybral jednoho šikovného záložníka. O koho jde a kdo další zaujal evropské velkokluby? Přehled pěti fotbalistů, o které bude v zimě na trhu rvačka, sledujte ve VIDEU na iSport TV.

CHRISTOPHER NKUNKU (LIPSKO) Hitem letošního podzimu je bezesporu Christopher Nkunku z Lipska. Ve třinácti bundesligových zápasech nasbíral bilanci pěti gólů a čtyř asistencí. Co do počtu branek uzavírá vrchní desítku ligových kanonýrů. A přestože v Lize mistrů si jeho tým nevede zrovna nejlépe, francouzský rychlík v pěti duelech sedmkrát skóroval a navrch přidal dvě asistence. Na poslední demolici Brugg 5:0 se podílel dvěma trefami. V Lipsku kroutí třetí sezonu, přišel z PSG, kde předtím dostával minimální prostor. Zatímco ve Francii operoval ve středu zálohy, v Německu opanoval levý kraj, kde se mu hraje mnohem lépe. Ve 24 letech má zároveň fotbalovou kariéru ještě stále před sebou, proto lze očekávat, že na něj v nejbližší době bude stát frontu celá řada evropských gigantů.

AMADOU HAIDARA (LIPSKO) ZÁJEMCE: MANCHESTER UNITED V Lipsku ještě zůstaneme. Bývalý kouč tohoto týmu Ralf Rangnick, který v pondělí převzal Manchester United si z kádru rudých býků vybral záložníka a reprezentanta Mali Amadoua Haidaru. Právě Rangnick ho před pěti lety přivedl do Salcburku, odkud v prosinci 2018 zamířil do spřáteleného Lipska. Jedno dostaveníčko už Haidara a United měli. Loni v závěrečném duelu základní skupiny Ligy mistrů jedním gólem přispěl k vyřazení Angličanů, kteří se pakovali do Evropské ligy. Podle britského tisku budou skauti „rudých ďáblů“ sledovat nejbližší dva zápasy Lipska. V lize s Unionem Berlín a pak souboj s Manchesterem City v Champions League. Pokud United budou chtít Haidaru získat na svou stranu, budou muset vysázet na stůl 33 milionů liber. Tolik údajně činí hráčova výstupní klauzule.

DANI OLMO (LIPSKO) ZÁJEMCE: BARCELONA A potřetí Lipsko. V jeho řadách se rozhlíží Barcelona. Ta by ráda co nejrychleji, tedy nejlépe už v zimě, přivedla Daniho Olma. Španělský reprezentant by se vrátil domů, protože je odchovancem pověstné akademie La Masia, v mládí prošel i dalším barcelonským klubem Espanyolem. Protože v Barce neviděl před lety pro sebe perspektivu pro vniknutí do velkého fotbalu, vzal to nečekaně oklikou přes Dinamo Záhřeb. Tam se vypracoval v pilíř sestavy, sbíral zkušenosti v evropských pohárech. Pak přestoupil do Lipska, v ambiciózním klubu byl minulý rok jedním z klíčových hráčů, v této sezoně ale i kvůli zranění paběrkuje. Po návratu z marodky chodí do hry převážně jen na závěrečné minuty.

RAHEEM STERLING (MANCHESTER CITY) ZÁJEMCE: BARCELONA Už nějakou dobu se ví, že Barcelona by ráda ulovila Raheema Sterlinga. Anglické křídlo s reprezentačními zkušenostmi už sedmou sezonu patří do sestavy hvězdami nabitého Manchesteru City, poslední dobou ale místo v sestavě ztrácí. V 26 letech by se produktivní hráč rád posunul někam, kde by se na jeho individuální kvality více sázelo. A Camp Nou, kde mají rádi kreativce a fotbalové hračičky, by pro něj mohl být ideálním místem. Sedět by mu mohla i tamní technická soutěž.