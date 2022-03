Náhrada za Mbappého. Pochettino si do PSG vyhlédl oblíbence z United

Kylian Mpabbé do Realu Madrid? Dost možná už hotová věc bez ohledu na to, jakými nabídkami se francouzskou superhvězdu majitelé snaží udržet v Paříži. A tak PSG hledá náhradu a Mauricio Pochettino ji chce přivést ze severu Anglie. Marcus Rashford totiž zvažuje svou budoucnost v United. Ale s argentinským manažerem se možná setká, aniž by musel odcházet.

Už jen pár měsíců zbývá do konce smlouvy Kyliana Mbappého v PSG. K podepsání nového kontraktu se ho snažil přesvědčit i francouzský prezident Emmanuel Macron , ale zdá se pořád jasnější, že si útočník v létě splní svůj sen a připojí se k Realu Madrid.

V Parku princů sice zůstávají Lionel Messi a Neymar , ale i tak chtějí na nejrychlejší hrot svého ofenzivního trojzubce náhradu. A jako hlavní kandidát se podle Daily Mailu jeví útočník Manchesteru United Marcus Rashford.

Anglický reprezentant sice na severu Anglie hraje, ale nemá takovou minutáž, jakou by si představoval, protože vypadl ze základní sestavy. Do konce smlouvy mu zbývá rok a půl a už má nabídku na prodloužení. Podle respektovaného novináře Fabrizia Romana ale zvažuje, zda má cenu na Old Trafford zůstat.

Velkou roli v jeho dalším působení může hrát osoba Mauricia Pochettina. Argentinec má Rashfordův herní styl velmi rád a právě on má být iniciátorem snahy PSG přesunout ho do Francie. Zároveň ale existuje možnost, že vše bude naopak: Ralf Rangnick je totiž pouze dočasným manažerem.

Vedení United hledá nového stálého manažera a podle ostrovních médií má být jedním z hlavních kandidátů právě Pochettino. A pod ním by měl Rashford mezi Rudými ďábly výrazně lepší pozici a tudíž i víc důvodů zůstat.

Pokud by chtěl Manchester Pochettina získat, musel by ho z PSG vyplatit, takže reálněji se jeví jméno kouče Ajaxu Erika ten Haga, který by mohl být podstatně levnější. V kolonce případných odchodů zároveň nejde jen o Rashforda. Otazníky jsou ohledně Paula Pogby , Jesseho Lingarda, Juana Maty, Erica Baillyho, Deana Hendersona i Cristiana Ronalda .