Bestie s píšťalkou. Namakaný rozhodčí budí respekt, hráči mu neodmlouvají

Brazilci excelují v útoku a míč k nim přirostl jako siamské dvojče. Na velká R (Ronaldo, Rivaldo, Romário, Ronaldinho) navazují Richarlison, Raphinha, Rodrygo a Pelého sambu vystřídal Neymarův breakdance.

Jenže Canarinho nejsou jen mistři parketu s darem pro rej a tanečky. Dali světu rozhodčího, který podle svých slov „nechce hráče zastrašovat tím, jak vypadá“, ale když dokážete vyplnit celý rám dveří a budíte zdání, že kácíte stromy předloktím, nějaké zastrašovací účinky holt máte.

„Hráči už si zvykli, ale ze začátku to byl šok,“ usmál se Cuca, trenér Atlétika Mineiro. „Ti mladší měli oči jako talíře a vyhlášení drzouni, běžně hlasití jako megafon, přešli do šepotu. Kluci jsou drobní, a najednou chlap jako kredenc. To ztěžka polknete a remcání si odpustíte.“

Anderson Daronco je ve sféře rozhodčích úkaz. Žádné béčko, píská brazilskou ligu, poháry i Copu América. Jeho soudní síní jsou stadiony, kde fandí 70 tisíc lidí (Maracaná, Morumbi, Mané Garrincha), a s píšťalkou úřaduje v Riu de Janeiro, Sao Paulu či Belo Horizonte.

Arbitr se chtě nechtě pasuje do role jediného spravedlivého a činí závěry. Řešíte-li spory Flamenga, Botafoga, Fluminense, Corinthiansu, Santosu či Palmeiras, vášnivých klubů, pro něž je fotbal součástí biblického Desatera, duševní rovnováha se neuchovává jen tak.

„Musíte trénovat,“ uvedl Daronco. „Pracuju na sobě každý den, nejen fyzicky, ale mentálně. Hráči i trenéři se vám snaží dostat do hlavy. Na rozhodnutí máte chvíli, jak říkal můj instruktor – jen půl úderu srdce. Důležitý je váš vnitřní svět, emoční regulace, meditační techniky. Platí, že ideální odpovědí na projevy agrese je slušnost.“

S obvodem bicepsu 44 cm a hrudí jako býk tomu věřit můžete. Jak říkal Arnold Schwarzenegger: „Mocná postava má vliv na to, jak se k vám lidé chovají.“

Síla dodává Daroncovi kus respektu, ačkoli trvá na tom, že tělo samý sval není to nejdůležitější. „Nechci úctu kvůli fyzické zdatnosti, ale výkonům na hřišti. Autorita vychází z toho, jak jednám s hráči a všemi zúčastněnými. Jaký jsem rozhodčí – přesný a spolehlivý.“

Navzdory tomu… Když vás napomene téměř stokilový ramenáč, který dělá dojem, že zkrotí divočáka holýma rukama, lokty v obličeji si rozmyslíte. A taky kung-fu, zkraty, blikance.

Řepka? Pepe? Ramos? Gattuso? Nebo Diego Costa, Joey Barton, Marco Materazzi? Ti by se najednou chovali jako jeptišky na výstavě žaltářů.

„Svou přezdívku mám rád,“ řekl Juiz Fortao, portugalsky Silný soudce, který hrál házenou a sálový fotbal, vystudoval fakultu tělesné výchovy a než se stal profíkem s píšťalkou, učil na střední škole. „Vážil jsem 95 kilogramů a komise mi doporučila, abych ubral. Shodil jsem pět kilo a 40 metrů uběhnu za šest sekund.“

Je prvním rozhodčím v Jižní Americe, který přerušil zápas kvůli homofobnímu skandování. Řídil utkání mezi Vasco de Gama a Sao Paulo. Vysvětlil situaci trenérům a opustil hřiště. Fanoušci přestali s urážkami a dokonce se omluvili. „Stadionu vládl Juiz Fortao,“ psala média.

Jak známo, motorem vesmíru je paradox, a tak není divu, že zrovna v Brazílii, zemi hračičků a čarodějů s míčem, udržuje soupeře ve strachu vazoun Hulk, 36letý golem, který dal 60 gólů během necelých dvou let, vedl Mineiro k titulu a získal cenu pro nejlepšího střelce i ligového hráče, a suverenitu sudího upevňuje mocný Daronco.

Párkrát se střetli a jejich setkání přineslo tuhle rozmluvu: „Kapitáne! Dávej si pozor, co říkáš.“ „Proč jako?“ „Protože to není poslední zápas, který ti pískám.“

Hulk pak dodal: „Byla to hrozba? Nevím. Každopádně jsem neodmlouval.“