Když se show s posilou zvrtne... „Řecký bojovník“ a živý lev, sítě se baví

Kostas Manolas v dresu AS Řím proti Plzni • Dominik Bakeš / Sport

Kostas Manolas v dresu AS Řím proti Plzni • Pavel Mazáč / Sport

Exotické angažmá? To povídejte Kostasu Manolasovi, někdejšímu hráči AS Řím či Neapole. Řecký obránce v 31 letech poprvé v kariéře opustil Evropu a kývl na dvouletý kontrakt v Sharjah FC ze Spojených arabských emirátů. Když byl představován jako posila, měl jakožto „řecký bojovník“ zapózovat vedle živého lva. Manolas s ujištěním, že je vše bězpečné, kývl. Vše ale nešlo podle plánu...

Kostas Manolas se po osmi sezonách strávených v italské Serii A vrátil loni do Olympiakosu, z něhož do zahraničí vyrazil. „Doma“ mu to ale nevyšlo a tak zvolil krok stranou a rozhodl se vydělat si v SAE.

Přijal nabídku Sharjah FC, jenž se ho pokusil jako posilu představit co by „řeckého bojovníka“ vedle skutečné šelmy.

Nápad zajímavý, ale lev neměl pro focení moc velký smysl a uprostřed akce „zařval“. Vyděšený Manolas, který byl předtím ujištěn, že lev je pevně připoutaný a není nebezpečný, se dal rychle na ústup.

Naprosto pochopitelná reakce tváří v tvář divoké šelmě, ale přesto se video stalo hitem sociálních sítí, kde je samozřejmě doprovázeno posměšnými komentáři. „Bílé trenýrky asi nebyly nejlepší nápad,“ zazní na Twitteru.

Jiní z legrace ocenili bezpečnostní opatření v podobě žluté pásky, za níž Manolas rychle skáče. „To se mi líbí, jak se za ní schová, protože to lva určitě odradí.“

Manolas se nicméně stal třetí zvučnou posilou klubu z města Šardžá. V létě do útoku dorazil bývalý útočník Barcelony či Dortmundu, naposledy hrající ve Villarrealu, Paco Alcácer a po konci smlouvy v Barce také záložník Miralem Pjanič.

Alcácer již ve třech zápasech místní ligy stihl tři branky. Na tu poslední mu nahrál Pjanič, který má za dvě utkání bilanci 1+1.

Třetí do party Manolas byl nakonec přeci jen představen jako řecký bojovník...