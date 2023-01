Sadílek: Tělo bylo na hraně. Záložník Twente o gólu, návratu i bratrovi

Michal Sadílek v dresu české reprezentace do 21 let • Profimedia.cz

Nananananana, Michal Sadilek, Michal Sadilek… Známý popěvek burácel zaplněným stadionem nizozemského Twente. Český záložník se v pátek vrátil do ligy po dlouhém zranění a krásným gólem přispěl k výhře 2:0 nad Emmenem. Užíval si ovací fanoušků a ideálně vstoupil do nového roku. „Pecka,“ neskrývá nadšení. V rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz promluvil i o náročném období, kdy se z původně několikatýdenního problému s třísly vyklubala více jak tříměsíční pauza.

Sadílek odehrál výbornou minulou sezonu. Twente pomohl do kvalifikace Konferenční ligy, v reprezentaci se vypracoval mezi členy základní sestavy. Na konci srpna mu tělo po náročném programu vypovědělo službu a trvalo více jak čtyři měsíce, než se 23letý záložník zapojil do ostrých zápasů.

Jak vstřebáváte návrat na trávník?

„Super, vyhráli jsme první zápas po novém roce. Zároveň ztratili body naši konkurenti na špičce tabulky (Feyenoord, Ajax, PSV), takže pro nás výborný vstup.“

Vy jste nastoupil po dlouhé pauze a vstřelil nádherný gól.

„Dal jsem první ligový gól za Twente doma. Moc jsem si to užil, jak mě spoluhráči i fanoušci přivítali po takové době. Pecka.“

Na videích z děkovačky je vidět, jak fanoušci skandují vaše jméno a spoluhráči vás postrkávají do čela týmu před kotel. Jsou tohle momenty, kvůli kterým člověk pracuje na návratu?

„Přesně. Máme neskutečné fanoušky, moc si toho vážím. Tady v Twente se cítím být členem velké rodiny, každý hráč, co sem přijde, má úplně stejné pocity. Klub je zdravý zevnitř i zvenku, podle toho to vypadá i na hřišti.“

Proč se vaše problémy s třísly tak táhly? Mluvil jste o nejhorších momentech kariéry.

„Šlo o problém s třísly, ale pak se mi stala ještě