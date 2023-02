Trucha a nový džob v Malajsii: při ramadánu musí „zelení jeleni“ ven

Dva džoby v Jihoafrické republice, dva v Botswaně – a teď už i v Malajsii. Bývalý dlouholetý asistent trenéra Romana Pivarníka či technický ředitel ostravského Baníku pokračuje ve své fotbalové misi. Jeho Kelantan United hrají teprve od roku 2016 a do nejvyšší soutěže pronikli poprvé. Nejen díky umístění, jímž si tohle právo vydobyli, ale také reformě soutěží. „Mají nový formát. První liga se spojila s druhou, následuje soutěž rezerv a pak třetí liga,“ přibližuje Trucha. „Kelantan je menší klub, takže hlavním cílem je udržet se a potrápit favority, tak jako předtím s Penangem,“ přibližuje ambice jednapadesátiletý kouč, jenž i média v exotické zemi baví podobou s liverpoolským trenérem Jürgenem Kloppem.

Klubový prezident Rozi Muhamad spoléhá na to, že pomůže zlepšit hlavně taktickou připravenost, a naplánoval v podstatě totální obměnu kádru. „Převzal jsem úplně nové mužstvo. Kromě tří hráčů z minulé sezony jsou všichni nově příchozí,“ vypráví Trucha. A nutno uznat, že se mu v týmu sešla pestrá společnost ze všech koutů světa. „Je to mix zkušených ligových hráčů a mladíků doplněných fotbalisty z Brazílie, Senegalu, Kyrgyzstánu a Filipín. I realizační tým je kromě jednoho z asistentů kompletně nový, takže to vše ladíme za pochodu jak na hřišti, tak v kabině trenérů.“

Nejvyšší soutěž v zemi, která se rozkládá na jihu Malajského poloostrova, severu ostrova Borneo a přilehlých ostrůvcích, startuje na konci února, Kelantan má zatím za sebou několik přípravných utkání. „Zaměřujeme se hodně na pevnou obranu a rychlé brejky. A celkem se nám to i daří. Ale samozřejmě se vše ukáže až v lize,“ je opatrný Trucha, druhý zahraniční kouč v klubové historii. Zatímco jeho tým se chystal v metropoli Kuala Lumpur, ty bohatší se vydaly na soustředění daleko za hranice. „Liga je na vzestupu. Kedah vyrazil do Turecka, Johor do Dubaje a několik dalších mužstev do Thajska.“

Domácí utkání United alias „zelení jeleni“ (jednoho mají ve znaku) hrají na Stadionu sultána Muhammada IV. pro dvaadvacet tisíc diváků. Jenže v první fázi ligy ho budou muset oželet. Kelantan je stejnojmenný sultanát a v této islámské části federativní konstituční monarchie (odtud i zelená barva v logu Kelantanu) přísně dodržují náležité náboženské zvyklosti a samozřejmě ramadán. Přičemž jsou ještě důslednější než jinde. „Kelantan patří k nejvíce muslimským státům, takže všechny zápasy v březnu a dubnu během ramadánu musíme hrát na hřištích soupeřů. To znamená devět z prvních třinácti utkání,“ vysvětluje Trucha. „I pro mě to byla novinka. Už teď v přípravě na to musíme brát ohled.“