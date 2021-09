„Český Klopp“ byl s Penangem třetí v Malajsii. Truchovi gratuloval i premiér

Na další štaci vyrazil trenérský světoběžník Tomáš Trucha do Malajsie, kde vede klub FC Penang • FC Penang

Na další štaci vyrazil trenérský světoběžník Tomáš Trucha do Malajsie, kde vede klub FC Penang • FC Penang

Do poslední chvíle bojoval o druhé místo. Nakonec se svým týmem Penang FC skončil těsně třetí za favorizovaným Kedahem, ale i tak trenér Tomáš Trucha zařídil v Malajsii úspěch nad očekávání. Vždyť mužstvo bylo nováčkem soutěže. Fotbalový dobrodruh, který si i do exotické země přenesl z angažmá v Jihoafrické republice, Botswaně a Keni přezdívku „český Klopp“, navíc dostal pochvalu z nejvyšších míst. „Překonali jsme sami sebe, cílem bylo šesté místo,“ pochvaluje si kouč, jemuž se smlouva automaticky prodloužila o rok.

Byly to nervy až do konce. Jenže o takové by leckdo stál. Penang se rval v Super Lize o druhou příčku s favorizovaným Kedahem. Nad nimi trůnil v čele už jen nedostižný Johor, klub z malajsijského sultanátu vlastněný tamním princem. Naopak za sebou Penang nechal kromě jiných bohatý Selangor. Situaci znepřehlednilo to, že Kedah měsíc nemusel hrát kvůli epidemii COVIDu a utkání potom doháněl, zatímco Penang i ve vzájemném duelu nastoupit musel, byť měl sedm hráčů kvůli epidemii mimo.

Rozkaz zněl jasně: jestli chce být Penang druhý, musí v závěrečném kole vyhrát, a Kedah naopak prohrát. „Před posledním zápasem se zvedla neskutečná vlna zájmu, do té doby to bylo spíš takové opatrné. Zahraniční trenér není nikde příliš chválen a veřejně podporován. Ale pak se strhlo pravé šílenství. Fanoušci nám posílali videa a pozdravy. Poprvé jsem cítil, že oceňují i moji práci,“ vypráví Trucha. Byť si i tak záhy získal pozornost díky podobě se slavným německým Jürgenem Kloppem, čehož si všimli už na předchozích štacích. Také v Malajsii vyšly články o „českém Kloppovi“. „Místní novináři toho hned využili,“ směje se Trucha.

Před úplným finišem si však zároveň musel hlídat třetí místo před dotírajícím Terengganu. A nakonec to nevyšlo i vyšlo. V ligové derniéře kole nakonec Penang kvůli brzkému vyloučení už v 6. minutě remizoval 2:2 a Kedah zvítězil vysoko 4:1 nad Melaka United. O pouhé dva body tak Truchův tým přeskočil. Ten zároveň v přímém souboji s Terengganu udržel třetí místo.

I tak to v Penangu náležitě slavili. Vždyť úloha pro českého kouče byl mnohem skromnější – a povedlo se ho splnit už s předstihem. Pak už mohlo být jen líp. „Překonali jsme sami sebe. Do ligy jsme vstupovali jako nováček a s nejnižším rozpočtem. Cílem od vedení bylo šesté místo – a už to byl pro mě skoro nesplnitelný úkol,“ vrací se na start sezony Trucha. „Rozhodli jsme se jít zápas od zápasu a nedívat se na tabulku ani soupeře. Spíš jsme se chtěli prosadit vlastní hrou, pracovitostí a respektem ke každému soupeři, ať už byl zrovna první, nebo poslední,“ dodává.

Penangu ze stejnojmenného státu, který je součástí federativní konstituční monarchie, se podařilo jedenačtyřiceti body přepsat nejen klubové statistiky, ale i čísla celé ligy. „Byla to skvělá sezona. Překonali jsme rekord v Super Lize, naposledy získal nováček sedmatřicet bodů v roce 2004,“ říká Trucha. Ohlas to mělo i na nejvyšších místech. „Dokonce mi poslal poděkování i premiér státu Penang, který před sezonou hodně riskoval, když rozhodl, že se stát stane majitelem klubu a investuje do klubu v době COVIDu nemalé peníze. Takže i jemu a všem obyvatelům Penangu jsme udělali radost a pomohli překonat těžké chvíle s koronavirem a lockdowny,“ těší Truchu.

Jeho práce našla odezvu i v anketě na specializovaném fotbalovém instagramovém účtu o kouče sezony, kde krom jiných figuruje například také Chorvat Bojan Hodak z FC Kuala Lumpur City. „Potěší to,“ netají Trucha. „Cítím teď velkou podporu,“ je rád. Projevuje se to i v žádostech fanoušků, aby v klubu pokračoval. „To, že mě chtějí jako cizince na lavičce i v roce 2022, je pro mě asi největší satisfakce,“ netají. Pokud sám nebude proti, nic by tomu ani nemělo stát v cestě, kontrakt se mu umístěním do 6. místa v tabulce automaticky prodloužil.

Čelo tabulky malajsijské Super Ligy

1. Johor 57

2. Kedah 43

3. Penang 41

4. Terengganu 38

5. Selangor 36

6. Kuala Lumpur 33