Souboj exslávistů v Belgii: střízlík Sor hlavou skóroval přes obra Ngadeua

Nigerijský rychlík zatím naskočil do sedmi zápasů, šestkrát šel na plac jako náhradník z lavičky. Přesto už na sebe výrazně upozornil, v nedělním duelu na hřišti Gentu podruhé skóroval.

Už po dvou minutách na trávníku přesně zacílil hlavou a Genk šel do vedení 2:1. Zápas nakonec zvládli hosté výsledkem 3:1 a upevnili si pozici na čele tabulky, po 24 kolech vedou se sedmibodovým náskokem na Royale Union.

Sor vyniká především rychlostí a zakončováním brejků do otevřené obrany, gól proti Gentu ale zvládl nečekaným způsobem. Ve vápně si naběhl na centr z levé strany, dostal se před Michaela Ngadeua a hlavou přesně zakončil. Sor, 174 centimetrů vysoký hráč, vyhrál souboj s urostlým stoperem měřícím 190 centimetrů, tedy o 16 víc.

Na hřišti se potkali dva bývalí hráči Slavie, v dresu Genku k výhře pomohl i slovenský záložník Patrik Hrošovský , někdejší opora plzeňské Viktorie. Důležitý muž středové řady Genku nastupuje pravidelně, v aktuální sezoně odehrál všech 24 ligových utkání, vstřelil dvě branky a přidal dvě asistence.

Sor do Belgie odešel v zimě, přestupová částka se pohybuje okolo 6,5 milionu eur (necelých 160 milionů korun). Klub do něj vkládá velké naděje, hráč dostal smlouvu až do roku 2027. Slavia na 22letém útočníkovi vydělala, z Baníku ho před rokem koupila za třicet milionů korun.