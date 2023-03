Škola čar v Benfice: jak stvořit hvězdu? Unikátní zázemí, kultura i obří zisky

Fotbalisté Benfiky postoupili do čtvrtfinále Ligy mistrů • ČTK / AP / Armando Franca

Benfica to dělá světově a lidem v klubu to myslí. Enza Fernándeze s Darwinem Núňezem prodali za 200 milionů eur, předtím trhli 115 za Edersona, Jiméneze a Semeda, ale prvořadá je akademie, vyhlášená a držící laťku vysoko. Joao Félix, Bernardo Silva, Rúben Dias, Joao Cancelo, Renato Sanches, Goncalo Guedes… Prvotřídní hráči a čistý výdělek 300 milionů eur. Tak nestůjme a nakoukněme dovnitř do zázemí čerstvého čtvrtfinalisty Ligy mistrů.