Jurásek, další slávista v Benfice. Jsem rád, že tu můžu být, prohlásil na letišti

Portugalsko a nová bašta slávistického exportu? Mistrovská Benfica Lisabon kývla na požadovanou částku 13 milionů eur (310 milionů korun) plus bonusy, kterou si sešívaný tábor řekl za Davida Juráska. V týmu portugalského šampiona by se tak ofenzivně laděný bek měl stát již třetím fotbalistou, který prošel Edenem. Navíc se stane třetím nejdražším hráčem, jenž kdy Slavii opustil.

Stačilo půl druhé sezony, aby se David Jurásek stal prvotřídní hvězdou českého ligového vesmíru a kometou reprezentace. O schopnostech levého obránce, který se nestydí podpořit útok, se začalo šuškat už během minulé sezony daleko za Prahou.

Zejména jeho kopací technika, rychlost a klid ve hře jeden na jednoho jsou atributy ceněné v zahraničí a nápadníci se tak začali před Edenem rojit ve velkém. Spekulovalo se o zájmu německých i francouzských klubů. Wolfsburg, Lipsko či Nice však pravděpodobně utřou nos. Nakonec to vypadá, že Juráska uloví organizace, která má obchodování se Slavii dobře nacvičené. Kabinu Benfiky už totiž dva bývalí slávisté perfektně znají.

Nejprve to ještě oklikou přes Boavistu Porto vzal do Benfiky ze Slavie chorvatský útočník Petar Musa, který by měl načít v Portugalsku třetí sezonu, hlavně si však tamní šampion pochvaluje Alexandra Baha. Dánský reprezentant se před rokem přesouval ze Slavie za 8 milionů eur (přes 190 milionů korun) a byla to trefa přímo na komoru.

Když boss Slavie Jaroslav Tvrdík nastavil během jarní části sezony Juráskovu cenovku na 15 milionů eur, nikdo z nápadníků s nižšími částkami neuspěl. Na základě dobrých zkušeností se Slavií se však díky rok staré dohodě s Bahem zdá, že ostré kraje defenzivy posledního čtvrtfinalisty Ligy mistrů budou vykazovat sešívanou minulost.

Jurásek by se totiž do Lisabonu měl stěhovat za zhruba 13 milionů eur (310 milionů korun) a další bonusy. Portugalská média reprezentačního obránce zastihla v 15 hodin místního času na malém letišti v Tires nedaleko Lisabonu. „Jsem šťastný, že tu můžu být,“ procedil Jurásek a odjel vstříc lékařské prohlídce a dalším detailům před očekávaným podpisem smlouvy na Estádiu da Luz.

Kluk z Dolního Němčí by se tak s konečnou platností stal třetím nejdražším hráčem, který kdy ze Slavie přestoupil – po Tomáši Součkovi v roce 2020 do West Hamu za v přepočtu 540 milionů korun a Alexi Královi, jenž za 315 milionů korun odešel před téměř čtyřmi lety do Spartaku Moskva.

V Edenu vědí, že přicházejí o velkou oporu, ale důležitou roli při podobných přesunech z české ligy vždy hrají peníze. „Z ekonomického hlediska je to samozřejmě skvělé, zase jsme v podstatě zajistili rozpočet,“ podotkl kouč Slavie Jindřich Trpišovský na soustředění v Rakousku.

Údajně je pro Juráska v Lisabonu připravena smlouva na pět let. Pro Slavii by však samotný transfer nemusel být konečnou, zajímavý může být i další hráčův směr. V dohodě mezi oběma kluby bude i procentuální podíl Slavie z dalšího prodeje českého reprezentanta. A jak známo, Benfica své hráče umí prodávat do top klubů.

„Davidovi jsem říkal, že do dvou let stejně bude přestupovat. Nemine ho Premier League nebo italská liga,“ míní Trpišovský. Pokud bude mít pravdu, do Edenu se zakutálí další odměna.

Od nové sezony by měl Jurásek nastupovat nejen po boku Baha a Musy, ale také posledního mistra světa Ángela Di Maríi, který se v létě do Benfiky vrátil po třinácti letech.