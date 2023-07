Arabské nákupy. Koho už Saúdové přetáhli? Zvláštní vazby na Chelsea

Video se připravuje ... Cristiano Ronaldo se stal ambasadorem saúdskoarabské ligy a otevřel tento prostor pro další hvězdy světového fotbalu. Kdo v poslední době zamířil na Blízký východ? Často v transakcích figuruje Chelsea, přičemž saúdskoarabský veřejný investiční fond (PIF) vlastnící Newcastle a Ronaldův Al-Nassr, má údajně podle Garyho Nevilla podíl právě v tomto klubu prostřednictvím společnosti Clearlake Capital, což ale Bluesmani odmítají. Podívejte se na přehled hvězd, pro které je saúdskoarabská liga novým domovem.

Jordan Henderson Nejčerstvější úlovek. Kapitán Liverpoolu Jordan Henderson si na tři roky plácl s Al-Ittifákem. Účastník Saudi Pro League měl do města Beatles poslat 13 milionů liber. Střední záložník se na nové adrese potká s trenérem Stevenem Gerrardem. Tenhle přesun snad i dává smysl. Hendersonovi je 33 let a v rámci liverpoolské přestavby kádru by asi přišel o místo, přestup tak konzultoval s Jürgenem Kloppem. Jordan Henderson • Foto Reuters

Rijád Mahriz Al Ahlí, to je nové působiště, Rijáda Mahrize. Ten uzavřel svůj anglický příběh poté, co před sedmi lety vyhrál šokující titul s Leicesterem a později se stal nejdražší posilou Manchesteru City v dějinách. Teď se s týmem Pepa Guardioly rozloučil triumfem v Lize mistrů. Jeho nový zaměstnavatel za něj zaplatil v přepočtu 826 milionů korun. Rijad Mahriz • Foto Reuters

Karim Benzema Na začátku června si Karim Benzema plácl se saúdskoarabským mistrem Al-Ittihádem. Francouz s alžírskými kořeny strávil posledních 14 let v Realu Madrid. Nasázel za něj 354 gólů, víc za bílý balet dal už jen Ronaldo, čtyřikrát vyhrál La Ligu a pětkrát Ligu mistrů. Vloni získal Zlatý míč pro nejlepšího hráče světa. Nachází se sice už v pozdní fázi kariéry, přesto by uplatnění v Evropě jistě našel. Jenže vyslyšel volání petrodolarů, vydělá si pětkrát víc než v Realu, a to přibližně 100 milionů eur čistého. Navíc se svým způsobem vrací domů. Má totiž alžírské kořeny, a tak přivítal, že Saudská Arábie je muslimská země. Karim Benzema a jeho první dny v Saúdské Arábii • Foto Reuters

N'Golo Kanté Benzemu v Al-Ittihádu záhy doplnil o něco mladší N´Golo Kanté. V následujících dvou letech si má přijít na magických 200 milionů eur. Hvězda někdejšího zázraku z Leicesteru strávila v Chelsea sedm let a oslavila na Stamford Bridge titul z Premier League i Ligy mistrů. V poslední sezoně ale francouzský záložník vinou zranění vynechal přes šest měsíců a z Londýna odešel zdarma po konci smlouvy. Dostane se v 54. nejlepší lize světa zpět do formy, nebo si užije příjemný fotbalový důchod?

Rúben Neves Hromadu peněz si v Al-Hilálu vychutná dosavadní kapitán Wolverhamptonu Rúben Neves. A narozdíl od většiny svých kolegů, kteří jsou už pomalu za zenitem, je Portugalci teprve 26 let. Klub z Rijádu se za něj nebál vysolit v přepočtu 1,3 miliardy korun. Neves přišel do Wolves z Porta před šesti lety jako nejdražší posila v historii klubu. Na druhou stranu „vlkům“ tenhle obchod docela prospěl, protože poslední ročník zakončili v hluboké finanční ztrátě. Rúben Neves • Foto Reuters

Kalidou Koulibaly Rovněž do Al-Hilálu odešel dvaatřicetiletý Kalidou Koulibaly. Ten mění adresu po roce stráveném v Chelsea, předtím hrál v Neapoli. V Londýně neměl pevnou pozici, a tak podle svých slov, chce být tam, kde si ho budou vážit. Týdně by si měl vydělat v přepočtu osm milionů korun, část svého platu je ovšem odhodlán dávat na rozvoj domovského Senegalu. A už ve vesnici Ngnao, odkud pochází jeho rodiče, přispěl na výstavbu dětské kliniky. Kalidou Koulibaly • Foto Reuters

Édouard Mendy Al Ahlí za 18,5 milionu eur přivedlo brankáře Edouarda Mendyho z Chelsea. Gólman, který se narodil ve Francii, ale reprezentuje Senegal, rychle vyletěl nahoru a vychytal pro Chelsea tituly v Lize mistrů, Superpoháru i na mistrovství světa klubů, později ho ale přechytal Kepa Arizabalaga, a tak se po třech letech z Londýna rozhodl odejít. Édouard Mendy • Foto Reuters

Hakim Zijach A další přestup z Chelsea. V zimě chtěla poslat Hakima Zijacha hostovat do PSG, což se nestihlo formálně vyřídit, teď už se ho zbaví nadobro, když ho prodala do Ronaldova Al-Nassru. Zijach se narodil v Nizozemsku, kde s fotbalem začínal (mimo jiné Ajax) reprezentuje však Maroko, s nímž na posledním světovém šampionátu senzačně prošel do semifinále. V Chelsea jej často trápila zranění, a neprosadil se úplně podle představ. Hakim Zijách • Foto Reuters

Alex Telles Znovu se Ronaldem, po štaci v Manchesteru United, tentokrát v Al-Nassru, potká Alex Telles. Přestupová částka má činit zhruba 166 milionů korun. Třicetiletý brazilský obránce v uplynulé sezoně hostoval v Seville, s níž vyhrál Evropskou ligu. Dříve hrál také za Galatasaray Istanbul, Inter Milán nebo Porto. Alex Telles • Foto Reuters

Roberto Firmino Brazilec Roberto Firmino se dohodl po konci smlouvy v Liverpoolu s Al Ahlí, ve městě Džidda bude spoluhráčem gólmana Edouarda Mendyho. Za Liverpool nastupoval od roku 2015 a vyhrál s týmem Premier League, Ligu mistrů i Anglický pohár. Za osm sezon nastřílel v dresu „Reds“ 111 gólů. V brazilské reprezentaci má bilanci 55 zápasů a 17 branek. V poslední době ale jeho herní vytížení klesalo. Roberto Firmino • Foto Reuters

Jota Benzemu a Kantého doplní v Al-Ittihadu, který zaplatil Celticu v přepočtu 689 milionů korun, čtyřiadvacetiletý portugalský křídelník Jota. Skotové tenhle deal mohou považovat za úspěšný, protože předloni jej z Benfiky koupili za pouhých 178 milionů korun. V Glasgowě vyhrál dva ligové tituly, za portugalský “A” tým ale dosud nenastoupil. Jota • Foto Reuters

Marcelo Brozovič Ronalda v Al-Nassru doplní třicetiletý Chorvat Marcelo Brozovič z Interu Milán. V Miláně měl smlouvu do konce června 2026. Stejně dlouhý kontrakt bude mít i u Saudů, jen za mnohem větší peníze. Během tří let má dostat 100 milionů eur. Samotný Inter pak vyinkasoval 18 milionů eur. Během sedmi let vyhrál Brozovič v Serii A dva domácí poháry a jeden ligový titul. Letos se s týmem probojoval do finále Ligy mistrů, sám hráč ve 330 zápasech vstřelil 31 gólů a na dalších 43 přihrál. Marcelo Brozovič • Foto Reuters

Sergej Milinkovič-Savič Al Hilál posílil Sergej Milinkovič-Savič. Opora Lazia si mohla vybírat z velké řady evropských nabídek, stály o něj United nebo Juvenstus, s Laziem by si v dalším ročníku zahrál Ligu mistrů, ale on v osmadvaceti řekl: ne! Příští tři roky stráví na Blízkém východě a přijde si na dvacet milionů eur, v kapse má i opci na případnou čtvrtou sezonu. Sergej Milinkovič-Savič • Foto Reuters