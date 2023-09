Neymar: muž, který chtěl být králem. Trofeje i sny... Proč nebyl lepší?

Neymar míří z PSG do saúdskoarabského Al Hilalu • Reuters

Najdou se tací, kteří soudí, že dokázal téměř vše, co mohl, a že si každý musí udělat závěr sám, zda jsme ho zašněrovali do brnění nadsazených očekávání. Jiní pohlédnou na jeho dílo a vynesou ortel, že navzdory akcím s puncem jedinečnosti, 440 gólům a 280 asistencím, Pelého rekordu a kolekci trofejí v Santosu, Barce a PSG se v žebříčku titánů nachází níž, než mohl a měl. Neymar, poslední mág, který celou duší věřil na čáry a kouzelnické triky, odchází po dekádě v Evropě. Nechává po sobě hojnost i prázdnotu.

Fotbal se změnil, když Neymar oznámil rozchod s Barcelonou a za 222 milionů eur přilnul k Paris Saint-Germain. Byl to přelomový okamžik, přestupová částka nafoukla trh a byla považovaná buď za vyděračskou, nebo groteskní, záleží na tom, s kým jste mluvili. Ale šlo o víc než jen o fotbalový přestup. Byl to manifest a prohlášení o záměru.

Tah katarských sponzorů PSG byl v létě 2017 varovným signálem, jakou sílu má státem podporované vlastnictví a jak tento vliv může zasahovat světovou hru. V této souvislosti je příznačné, že Brazilec opustil francouzskou metropoli a zamířil do Saúdské Arábie, kde podepsal dvouletou smlouvu (výdělek 300 milionů eur) a vyměnil jeden zámožný fond za druhý.

Znovu se stává symbolem dalšího posunu moci. Neymar, podivuhodně nadaný fotbalista unášený větrem geopolitiky. To, že se Arabský poloostrov po šesti letech v Paříži ukázal být jedinou schůdnou volbou, odráží jeho vlastní příběh v Parku princů.

V 31 letech jde o hráče, který má být na vrcholu kariéry s vyhlídkou několika významných let před sebou, místo toho vyklidil scénu a odplachtil do něčeho, co má rysy pozlaceného důchodu. Saúdská Arábie není tím, čím byla (krátce) Čína. Al Hilal je nejlepší blízkovýchodní i asijský klub. Trénuje ho Jorge Jesus, bývalý kouč Benfiky a Sportingu, který přivítal posily za 350 milionů eur (Rúben Neves, Sergej Milinkovič-Savič, Kalidou Koulibaly, Aleksandar Mitrovič, Malcom).

Tým z Rijádu má přezdívku Al-Zaeem (The Boss), jeho domovem je královský stadion pro 70 tisíc lidí a obecně lze říct, že patří k nejvíce podporovaným (a dotovaným) mužstvům planety. Saúdská investiční snaha může jednoho dne udělat z Pro League elitní fotbalovou soutěž, ale ten den leží daleko v budoucnosti (pokud vůbec nastane).

Přesun do PSG měl znamenat Neymarův přerod z pozice nejdražšího hráče všech dob k postavení nejlepšího hráče světa, ale to se nikdy nestalo. Namísto toho ho