Exforvardi Slavie se o víkendu činili. Gól dal i zapomenutý omyl z Curacaa

Gino van Kessel (Michalovce)

Když v červenci 2016 přicházel do Slavie z Trenčína za pořádný balík, situaci konzultoval i s bývalým hráčem obou celků Aldem Báezem. „Slavii považuji za další krok v mé kariéře a příležitost, jak se ukázat ve větší lize, než je ta slovenská. Chtěl jsem prostě udělat další krok ve své kariéře,“ pravil reprezentant Curacaa po podpisu smlouvy.

Pražané si mnuli ruce, že našli nový útočný klenot. Úplně to ale neplatilo. Bilance 14 soutěžních zápasů a 5 branek není zase tak špatná, ale van Kessel měl nevděčnou pozici. Čekaly se od něj góly nejlépe už v šatně před zápasem. Neustál tlak a nezapadl do systému. Proto se po půl roce v Praze stěhoval do Lechie Gdaňsk a pak ještě do třetiligového anglického Oxfordu, než se jej Slavia definitivně zbavila.

Další Ginovy kroky? Dnes třicetiletý forvard toho zvládl dost – belgické Roeselare, Trnava a znovu oblíbený Trenčín, pak kyperský Olympiakos Nikósie, anabáze ve švédském Dalkurdu a maďarském Gyirmotu.

Kariéru právě oživuje v Michalovcích. Ostatně, na Slovensku se mu vždy dařilo nejvíc. O víkendu odehrál druhý poločas zápasu proti Trnavě. Byť favorit vedl 3:0 a 4:1, Michalovce nesložily zbraně a právě van Kessel se pod konečné drama 3:4 podepsal gólem a asistencí. Možná jasný signál, že už by rodák z nizozemského Alkmaaru na Slovensku měl vydržet.