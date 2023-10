Ajax (skoro) na dně. Další odvolaný kouč, řeší se i čachry bývalého ředitele

Vychovat hráče a ekonomicky je zhodnotit. Model, který Ajaxu Amsterdam může závidět ledajaký evropský klub. Řadu let nizozemský hegemon úspěšně zapracovává talenty z akademie a posílá je na zvučné adresy. I přes časté odchody Ajax téměř každou sezonu válcoval domácí soutěž. Dnes? V lize drží bilanci čtyř porážek v řadě a patří mu předposlední místo. V červnu minulého roku odešel do Manchesteru United kouč Erik Ten Hag a zatím nebyl adekvátně nahrazen. V pondělí vedení odvolalo kouče Maurice Steijna. „Chyběly sportovní úspěchy a rozvoj týmu,“ řekl v prohlášení vykonný ředitel Ajaxu, Jan van Halst. Aby toho nebylo málo, klub vyšetřuje bývalého technického ředitele.

Jasně nastavená klubová vize, řád a pevná struktura. Systém v posledních letech fungoval Ajaxu na jedničku. Nikdo však netušil, co zapříčiní Ten Hagův odchod v létě 2022. Vedení amsterdamského mužstva pak v letním přestupním období prodalo hráče za přibližně 200 milionů eur, na posily pak vydalo přibližně 100 milionů eur. V obou případech jde o rekordní částky, následovala však katastrofální sezona.

V říjnu 2022 utrpěl Ajax rekordní porážku 1:6 v Lize mistrů od Neapole. „Nebyli jsme dost dobří, Neapol nás deklasovala,“ hodnotil tehdy sklesle v nizozemské televizi záložník Ajaxu Steven Berghuis. V lednu se Ten Hagův nástupce Alfred Schreuder, po 209 dnech, pakoval pryč. Hráči sezonu, pod vedením nezkušeného prozatímního trenéra Johna Heitingy, zakončili na třetím místě, což znamenalo, že Ajax přišel o účast v Lize mistrů.

Už třetí místo bylo alarmujícím signálem, poslední takové umístění se váže k sezoně 2008/09. Navíc stratég Ten Hag opouštěl klub v dominantní pozici a se čtyřmi po sobě jdoucími tituly. Za jeho působení byla v mužstvu hvězda vedle hvězdy. Aktuální složení kádru je zajímavé, jsou tam slušní hráči. Nejsou to ovšem plejeři, kteří by zapadli do kategorie Anthonyho, Matthijse de Lighta, Frenkieho de Jonga či Hakima Ziyecha.

Není to nic zvláštního, každý velkoklub někdy prožívá slabší období. Málokdo by ovšem čekal, že něco takového potká červenobílé v tak velké míře. V klubu ovšem nejsou pouze problémy čistě sportovního charakteru, řeší se i údajné čachry technického ředitele.

Problém číslo jedna

Pozice technického ředitele. Není třeba zdůrazňovat, jak důležité a zásadní je mít v klubu kvalifikovaného technického ředitele. V případu Ajaxu by stačilo alespoň nejakého mít. Někdější šéf Marc Overmars opustil klub v únoru roku 2022 kvůli sérii nevhodných zpráv kolegyním. „Situaci považuji za otřesnou pro všechny,“ řekl Edwin van der Sar, tehdejší generální ředitel Ajaxu. Na tuhle situaci v Amsterdamu nebyli připraveni, a tak začalo zdlouhavé hledání náhrady.

Mluvilo se o Julianovi Wardovi z Liverpoolu, nakonec z toho ale sešlo. Na pozici technického ředitele byl povolán v květnu 2023 Němec Sven Mislintat. Ajax byl bez technického ředitele více než rok.

Trable ale neskončily. Klub na konci září vydal na klubové stránce oficiální prohlášení, že Mislintat končí. „Sven v posledních měsících vynaložil pro Ajax obrovské úsilí, za což jsme vděční. Nyní je v nejlepším zájmu Ajaxu se posunout dál a najít cestu zpět ke sportovním úspěchům,“ oznámil Jan van Halst, výkonný ředitel Ajaxu.

Později Ajax dokonce zahájil vyšetřování bývalého technického ředitele Svena Mislintata. Podle zpravodajské sítě NOS Voetbal je to kvůli přestupu hráče Borny Sosy, který přestoupil do Ajaxu prostřednictvím agentské společnosti AKA Global a v ní vlastní akcie v soukormé společnosti Svena Mislintata. Takže podezření ze střetu zájmů.

„Klub se na situaci podívá blíže, budou pomáhat externí poradci. Provedeno bude nezávislé externí vyšetřování, které provede soudní znalec. Sven Mislinat prohlásil, že bude plně spolupracovat, což zahrnuje sdílení veškeré relevantní dokumentace," stojí na webu Ajaxu.

Problém číslo dva

Bez trenéra to prostě nejde. Angažmá Erika Ten Haga bylo jako z říše snů. Ajax během jeho pětiletého působení vyhrál čtyřikrát ligu a probojoval se v sezoně 2018/19 do semifinále Ligy mistrů. Jak již bylo zmíněno, Ten Hag odešel v létě 2022. Od té doby se na lavičce vystřídali tři trenéři.

V pondělí přišla další změna. Maurice Steijn odnesl hrůzostrašný začátek soutěže. V sedmi uplynulých ligových kolech zvítězil pouze jednou, dvakrát remizoval a čtyřikrát prohrál. Rodák z Den Haagu vydržel na lavičce aktuálně předposledního celku Eredivisie 114 dní. „Chyběly sportovní úspěchy a rozvoj týmu. Společně jsme se rozhodli, že bude nejlepší se rozejít. Hedwiges Maduro (pozn. dosavadní Steijnův asistent) bude v nadcházejícím období na jeho pozici," řekl v prohlášení vykonný ředitel Ajaxu Jan van Halst.

Kouč Maduro je již čtvrtou trenérskou volbou. Vedení Ajaxu se nedaří najít osobnost, která je schopná opět sjednotit mužstvo a vrátit ho tam, kam v minulých letech vždy patřilo.

Ajax sice zažívá období temna, ale co se týče výchovy talentů, téměř nikdo to ve fotbale nedělá líp. Mládežnický systém Ajaxu je považovaný za jeden z nejlepších ve světovém fotbale. Schopnost rozvíjet a vychovávat mladé hráče je jim vlastní. Nyní se potřebuje odrazit k lepším zítřkům i na vrcholné scéně, na které mimořádně strádá.